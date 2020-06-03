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  4. ATO Başkanı Menevşe'den "kredi paketi" değerlendirmesi:

ATO Başkanı Menevşe'den "kredi paketi" değerlendirmesi:

ADANA HABERLERİ  | 03.06.2020 11:48 | Son Güncelleme

"1 Haziran itibarıyla normalleşme sürecinde piyasaların tekrar eski dinamizmine kavuşmasını sağlamak amacıyla bu defa tüketiciye yönelik olarak çok uygun ve çeşitli alternatifli tüketici kredilerinin sunulmasını büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz" - "Bu süreci, yüksek fiyat artışları ile değil fiyatları makul seviyelerde tutup daha az karla ama daha çok satarak kazanca dönüştürmeliyiz"

Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Atila Menevşe, kamu bankalarınca 4 yeni kredi paketinin hayata geçirilmesini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Menevşe, yazılı açıklamasında, kamu bankalarının, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için konuttan taşıta, yerli üretime destekten, tatile kadar 4 yeni finansman paketini devreye aldığını hatırlattı.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyada ekonomileri olumsuz etkilediğini belirten Menevşe, hükümet tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı, İşe Devam Kredisi, kamu alacaklarının ötelenmesi ve Nefes Kredisi gibi adımlarla firmaların ayakta kalmasına destek verildiğini bildirdi.

Menevşe, kamu bankalarınca 4 yeni kredi paketinin hayata geçirilmesinin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"1 Haziran itibarıyla normalleşme sürecinde piyasaların tekrar eski dinamizmine kavuşmasını sağlamak amacıyla bu defa tüketiciye yönelik olarak çok uygun ve çeşitli alternatifli tüketici kredilerinin sunulmasını büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Bu sayede inşaat, otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve turizm gibi sektörlerde direkt, diğer sektörlerde ise dolaylı olarak canlılık sağlanacak, piyasalar tetiklenecek ve ekonominin çarkları dönmeye başlayacaktır. Bu suretle atıl kapasitelerin tekrar üretime geçmesi, ilave istihdam ve hatta yeni yatırımlar gündeme gelebilecek. Ancak çok uygun şartlarda kredi olanaklarının sağlandığı bu zor ortamda satıcıların bunu fırsata dönüştürerek fiyatları yükseltiyor olması ticari etikten uzak bir yaklaşımdır. Omuzlarımızdaki bu yükün altından hep birlikte gayret göstererek çıkmalıyız. Piyasalarda yaşanacak astronomik fiyat artışları, sağlanan kolaylıkların önünü tıkayarak piyasaların yeniden kilitlenmesine neden olabilir. Bu süreci, yüksek fiyat artışları ile değil fiyatları makul seviyelerde tutup daha az karla ama daha çok satarak kazanca dönüştürmeliyiz."

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