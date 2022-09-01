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ATO, çiçekçiliği meslek standartlarına kavuşturuyor

01.09.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran: - "Meslek standardı taslağını en iyi haline kavuşturmak için konuyla ilgili öneri sunmak isteyen sektör temsilcilerinin, hazırladığımız formu doldurarak meslek standardına dair görüşlerini bildirmelerini istiyoruz"

Ankara Ticaret Odasının (ATO), Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında, çiçekçilik mesleğine yönelik hazırlanan standart taslağı, ilgili tarafların görüşüne sunuldu.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Oda ile MYK arasında 23 Ağustos 2021'de imzalanan "Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü" kapsamında "Çiçekçi Seviye 5 Ulusal Meslek Standardı Taslağı" hazırlandı.

Şeffaf ve katılımcı bir süreçle, objektif ve ulusal platformda kabul gören meslek standartları oluşturabilmek amacıyla ilgili tarafların görüşüne sunulan taslak, inceleme ve değerlendirme süreçlerinin ardından ilgili MYK sektör komitesinde değerlendirilecek. MYK Yönetim Kurulunun onayı halinde taslak "ulusal meslek standardı" olarak Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ulusal platformda kabul gören meslek standartları oluşturabilmek için sektörün görüşlerinin önemli olduğunu bildirdi.

Bir mesleği en iyi şekilde bilenlerin o işi yapanlar olduğunu vurgulayan Baran, "Çiçekçilik mesleğine standart kazandırmak için çalışmalar önemli bir noktaya geldi. Bu aşamada sektör temsilcilerinin görüş ve önerilerinin alınması gerekiyor. Bir işi en iyi bilen, o işe zaman harcayanlardır. Bu nedenle sektörün içinden gelen sesler, standardın kalite ve kabul edilebilirliğini artırmak açısından çok faydalı olacak. Meslek standardı taslağını en iyi haline kavuşturmak için konuyla ilgili öneri sunmak isteyen sektör temsilcilerinin, hazırladığımız formu doldurarak meslek standardına dair görüşlerini bildirmelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

- Görüş iletmek için son tarih 26 Eylül

Taslağa ilişkin yapılacak değerlendirme, görüş ve önerilerin, ATO'nun "www.atonet.org.tr" internet sitesinde "ATO'dan Duyurular" bölümünde yer alan "Görüş ve Değerlendirme Formu"na kaydedilerek, 26 Eylül'e kadar "mesyet@atoidea.com" adresine e-posta yoluyla iletilmesi gerekiyor.

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