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ATO ile Ankara Üniversitesi eğitim ve araştırma alanında işbirliği protokolü imzaladı

14.04.2023 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Ticaret Odası (ATO) ile Ankara Üniversite arasında eğitim, araştırma ve danışmanlık alanında işbirliğini kapsayan protokol imzalandı.

Oda'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, işbirliği protokolünü, ATO Başkanı Gürsel Baran ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar imzaladı.

ATO Hizmet Binası Fuaye Alanı'nda yapılan imza töreninde konuşan Baran, protokolle Ankara Üniversitesi ile akademik ve kültürel konularda birlikte çalışma, kültürel aktivitelere destek olma, ortak çalışmaları teşvik etme ve eğitim danışmanlık konularında işbirliğinin sürdürüleceğini bildirdi.

Reel sektörle üniversiteler arasındaki işbirliğinin ekonomik gelişime katkı sağladığını belirten Baran, "Bilgi çağında yaşıyoruz ve süratli bir değişim yaşanıyor. Değişim ve dönüşümün iş yaşamına aktarılması için üniversitelerin bilgi birikimine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Baran, Ankara Üniversitesinin Cumhuriyetin ilk üniversitesi, ATO'nun da Cumhuriyet ile yaşıt bir kuruluş olduğuna dikkati çekerek, iki köklü kurumun işbirliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkentte eğitimin ve ticaretin çınarı olan iki kurumun bir araya gelmesinin kıymetli olduğunu vurgulayan Baran, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz çağda süratli bir değişim yaşanıyor. Çağın yakalanması, değişim ve dönüşümün iş yaşamına, ticarete, sanayiye, üretime, ihracata aktarılabilmesi için reel sektörün üniversitelerle işbirliği içinde olması önemli. Bu yüzden köklü üniversitelerimizin sahip olduğu bilgi birikimini ticaret ve sanayiye aktarmamız gerekiyor. İki kurum olarak birbirimize katacağımız çok şey var."

Baran, Ankara'nın ve Türkiye'nin kalkınmasında üniversitelerle reel sektörün ortak çalışmalarına ihtiyaç olduğuna işaret ederek, bu işbirliklerinin ekonomin gelişimine de katkı sağlayacağını kaydetti.

Ünüvar da Ankara'nın iki güçlü markasının imza attığı protokolün başkent için önemli bir adım olduğunu ifade ederek, "İşbirliğimiz belki iletişim gibi bir alanla sınırlı gibi görünebilir ama bu protokolle yeni bir kapı açmış olacağız. ATO ve Ankara Üniversitesi gibi iki kurumun işbirliği yapması Ankara'ya ayrı bir değer katacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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