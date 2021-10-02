ATO ile Seylan Ticaret ve Sanayi Odası arasında iyi niyet anlaşması imzalandı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve Seylan Ticaret Odası Başkanı Vish Govindasamy, Türkiye ile Sri Lanka arasındaki ticari iş birliğinin geliştirilmesi için iyi niyet anlaşması imzaladı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, ATO, Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçiliği ve Seylan Ticaret Odası ortak organizasyonuyla gerçekleşen "Sri Lanka ile İş Fırsatları Bilgilendirme Semineri" çevrim içi yapıldı.

Seminer öncesinde ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve Seylan Ticaret Odası Başkanı Vish Govindasamy, Türkiye ile Sri Lanka arasındaki ticari iş birliğinin geliştirilmesi için iyi niyet anlaşmasını imzaladı.

İş birliği seminerinde medikal ekipman ve cihaz, tarım, gıda ve gıda işleme, bilgi ve iletişim sektörlerine ilişkin sunumlar yapıldı.

- Hedef 500 milyon dolarlık ticaret

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Muhammed Rizvi Hassen, Sri Lanka ile Türkiye'nin dostane ve kardeşçe ilişkilere sahip olduğunu belirterek, ülkeler arasındaki ticaret hacminin artırılması gerektiğine işaret etti.

Hassen, "Sri Lanka Ticaret Bakanı, Türkiye ile dış ticaret için 500 milyon dolarlık bir hedef ifade etti. Türkiye ile Sri Lanka arasında 2 ay içerisinde ikili anlaşmalar imzalanacağını umuyoruz. Ülkelerimiz arasındaki iş birliği yeni bir fırsat penceresi açacak ve iki ülke arasındaki ticaret hacmini artıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

ATO Başkanı Baran da iki ülke arasındaki dış ticaretin yaklaşık 100 milyon dolar düzeyinde olduğunu belirterek, iyi niyet anlaşmasıyla ilişkileri daha da yakınlaştırma adına önemli bir adım atıldığını kaydetti.

Seylan Ticaret Odası Başkanı Vish Govindasamy ise iki ülke arasındaki ticaret, yatırım ve turizm alanında ilişkileri geliştirmekte kararlı olduklarını vurgulayarak, "Anlaşma, ülkelerimizin ticaret, yatırım ve turizm alanındaki potansiyeli ortaya çıkarmaya yardımcı olacak." ifadesini kullandı.

