ATO ve Halkbank'tan sigorta acenteleriyle eksperlerin finansman ihtiyaçlarına yönelik protokol

Ankara Ticaret Odası (ATO) ile Halkbank arasında, sigorta acentesi ve sigorta eksperleri üyelerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla "ATO üyesi Sigorta Acenteleri ve Sigorta Eksperlerine Destek Protokolü" imzalandı.

ATO Hizmet Binası'ndaki törende taraflar adına imzaları ATO Başkanı Gürsel Baran ile Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan attı.

Baran, burada yaptığı konuşmada, 2020'nin dünya ve Türkiye için zor bir yıl olduğunu söyledi.

Hükümetin bu süreçte reel sektöre elinden gelen tüm katkıyı gösterdiğini ifade ede Baran, "Hükümetimiz her zaman yanımızda oldu. Bugünden sonra da yanımızda olmaya devam ediyor. Bu süreç reel kesimde önemli tahribatlara yol açtı. Bu süreçte kamu bankalarımız çok büyük fedakarlık yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, bu süreci Halkbank ve kamu bankaları sayesinde daha az hasarla atlattıklarını belirterek, hükümetin verdiği desteği kamu bankalarının taçlandırdığını kaydetti.

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