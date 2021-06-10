ATO, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda açtığı stantla verimlilik esaslı projelerini tanıttı

Odadan yapılan açıklamaya göre, ATO standında, verimliliği temel alarak gerçekleştirilen proje ve çalışmalar ile Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi ve Ankara Marka Buluşmaları gibi uluslararası düzeyde gerçekleştirdiği etkinlikler hakkında bilgi veriliyor.

"Odamız, 60 bin üyesi ve 67 meslek komitesi ile turizmden sağlığa, tarımdan enerjiye kadar çok geniş bir alanda çalışma yürütüyor. ATO olarak yaptığımız çalışmalarda her zaman verimliliği esas alıyor, bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip ederek üyelerimizin, başkentimizin ve ülkemizin verimliliğine katkı sağlamak için çalışıyoruz. Verimlilik artışı, sürdürülebilir büyümenin başka bir ifadeyle kalıcı refah artışının en temel kaynağıdır."

Baran, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nın, Türkiye'deki dev teknoloji firmaları ile yeni başlayan "start-up" firmalarını buluşturduğunu ve bunun ülkenin teknolojik kapasitesini gösterme açısından önem taşıdığını bildirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Verimliliği teşvik eden ve gelişmesi için mesai harcayan Türkiye Verimlilik Vakfının düzenlediği bu fuarı çok kıymetli buluyorum. Fuar'da yer alan 'start-up sokağı' genç girişimcilerimizin emeklerini göstermesi için büyük bir imkan yaratıyor. Üreten, çalışan, hem kendini hem memleketi geliştiren bu zihinlerin ürünlerine yakından tanık olmak için herkesin bu fuarı ziyaret etmesi gerektiğini düşünüyorum. Salgın sürecinde fuar ve organizasyonlar fiziki ortamda yapılamadı ancak kademeli normalleşme ile başkentte bu tür etkinlikler başladı. Fuarlar ticaret hayatının çok önemli bir parçası."