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ATO'dan "yaratıcı kültür endüstrilerine" yönelik proje

03.08.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATO'dan "yaratıcı kültür endüstrilerine" yönelik proje

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, mesleki eğitimde ilk defa "yaratıcı kültür endüstrilerine" odaklanan bir projeye imza attıklarını bildirdi.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Odanın, Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle ATO İDEA ve Başkent Üniversitesi Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (YAKEM) koordinatörlüğünde "yaratıcı ekonomiye" girişimci kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği "Mesleğim Kültürüm: Kültürel Üreticiler için Girişimcilik ve Kariyer Gelişimi Projesi"nin tanıtım toplantısı, ATO Meclis Salonu’nda yapıldı.

Toplantının açılış konuşmalarını, Baran, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu yaptı.

Baran konuşmasında, söz konusu projeyle mesleki eğitimi, girişimcilik ve "yaratıcı ekonomiyle" buluşturacaklarını belirtti.

Yaratıcı kültür endüstrilerinin özellikle gelişmiş ülkelerde her geçen gün daha çok gündeme gelerek ekonomideki payını artırdığına dikkat çeken Baran, projeyle kültür endüstrileri ile ilişkili alanlarda teknik eğitim gören 16-29 yaş aralığındaki gençleri girişimciliği bir kariyer seçeneği olarak değerlendirmelerine teşvik etmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz da kültür endüstrilerinin ticari değer, istihdam ve fikri mülkiyet yaratan özellikleriyle gelişmişliğin, kalkınmanın önemli kaldıraçlarından, bileşenlerinden biri olduğunun altını çizdi.

Başkent Üniversitesi Rektörü Müderrisoğlu da kültürün sadece korunmasını değil küresel dinamiklere uygun sürdürülebilen modellerle yaşatılmasını hedeflediklerine işaret ederek, projeyle Türkiye’nin yaptığı atılıma ivme kazandırmayı, sanat ve zanaata değer katmayı amaçladıklarını kaydetti.

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