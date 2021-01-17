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Atölyelerde yapılabilecek işbirliği görüşüldü

17.01.2021 13:07 | Son Güncelleme:
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Atölyelerde yapılabilecek işbirliği görüşüldü

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, bir otomotiv fabrikasını ziyaret ederek, Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifi ile istihdam atölyelerinde yapılabilecek işbirliğini görüştü.Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifi ile Osmaneli’de yaratılabilecek istihdam olanaklarının konu edildiği ziyarette özellikle kadınların çalışacağı atölye ve çalışma yöntemi görüşüldü.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, bir otomotiv fabrikasını ziyaret ederek, Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifi ile istihdam atölyelerinde yapılabilecek işbirliğini görüştü.
Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifi ile Osmaneli’de yaratılabilecek istihdam olanaklarının konu edildiği ziyarette özellikle kadınların çalışacağı atölye ve çalışma yöntemi görüşüldü. Yapılan ziyaret hakkında bir açıklama yapan Başkan Şahin, "Türkiye’de ve dünyada bir ilki gerçekleştirmiş olan fabrikamızın trafik seti içeriğinde yer alan ürünlerin üretimini kendi bünyesinde gerçekleştiren tek firmadır. Fabrika Bilecik merkezde yaklaşık 4 bin metrekare kapalı alan olmak üzere 8 bin metrekarelik alandaki tesislerinde ulusal ve uluslararası kalite standartlarıyla üretimini gerçekleştirmektedir" dedi.

Atölyelerde yapılabilecek işbirliği görüşüldü

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