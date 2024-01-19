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Atölyesinde yaptığı ahşap ürünleri satıp köyünün ihtiyaçlarını karşılıyor

İHA İHA
19.01.2024 11:31 | Son Güncelleme:
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Farklı ülkelerde çalışarak emekli olduktan sonra memleketi Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine dönen 73 yaşındaki Halil Ceylan, yaşadığı evin alt katındaki atölyede yaptığı ahşap oyuncak ve süs eşyalarını satarak elde ettiği geliri cami başta olmak üzere köyünün giderleri için harcıyor.

Yurt dışında birçok ülkede harita teknikerliği yaptıktan sonra emekli olan ve memleketi olan Sandıklı ilçesine bağlı Yolkonak köyüne dönen Halil Ceylan, emekli olduktan sonra da çalışmaya karar verdi. Köydeki 2 katlı evinin alt katını atölyeye dönüştüren Ceylan, atölyede ahşaptan yaptığı oyuncak ve süs eşyalarını internet üzerinden satmaya başladı. Ceylan, elde ettiği kazançla kendisinin değil köyünün ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. Ceylan 2023 yılı içerisinde kazandığı 65 bin TL’nin tamamını köyü için kullandı.

“KÖYÜN NEYİ EKSİKSE ONU YAPIYORUM, 3 YILDA KÖYÜME 65 BİN TL’NİN ÜZERİNDE DESTEK SAĞLADIM”

Örnek olacak davranışı ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Ceylan, “14 yaşındaydım arkadaşımın babası ona ağaçtan oyuncak saban yapmış, onu oynuyor. Ben de ‘benim neden sabanım yok, ben neden yapamıyorum’ dedim. Sonra ağacı yontarken bende bir merak başladı. Fakat en çok merakım da arabanın tekerini çıkarmak. Tahtayı düz kestim, Pulluk, saban, tırmık yaptım. Yurt dışında da yaptım, Türkmenistan’da. Arabistan’da ve Libya’da da yaptım. Ahşap kavak ağacı kullanıyorum. Kanada kavağının dışında hiçbir malzeme yoktur. Burada yaptığım ürünleri internetten satıyorum. Sadece internetten değil. Bizzat gelip ‘çocuğuma şunu alayım’ diyerek alanlar da oluyor. Buradan sattıklarımın geliri ile üç yıldır köyümüzün camisinin kömürünü alıyorum. Köyün neyi eksikse onu yapıyorum. Yolu eksik yolunu, caminin tuğlası eksik onu yapıyorum. Muhtar söylüyor. Biz de elimizden geldiği kadar karınca kararınca oraya veriyoruz. İmam yapılan yardımı hesap etmiş bu güne kadar 65 bin liranın üzerinde destek sağlamışım” dedi

“KÖYÜMÜZÜN SANAYİ SİTESİ GİBİDİR”

Köy Muhtarı Ercan Yeşilyurt ise Ceylan’a duyarlı davranışından dolayı teşekkür ederek, kendisinin herkese örnek teşkil ettiğini ifade etti. Yeşilyurt, “Halil amcamız internetten sattığı süs eşyalarından camimize, okulumuza ve köyümüzün diğer eksikleri olsun 65 bin liranın üzerinde destek oldu. Köyümüzün sanayi sitesi gibidir. Her tamirat malzemesi kendisinde bulunur. Bir malzeme eksik oldu mu köyden vatandaşlarımız gelir alır. O da onlara yardım sağlar” diye konuştu.

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