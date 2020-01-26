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ATO’nun deprem bölgesine gönderdiği yardım tırları yola çıkmaya başladı

ANKARA HABERLERİ  | 26.01.2020 14:57 | Son Güncelleme

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) Elazığ’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem felaketi nedeniyle mağdur olan vatandaşlara destek olmak için ihtiyaç duyulan malzemeleri içeren yardım tırları yola çıkmaya başladı.

ATO’nun deprem bölgesine gönderdiği yardım tırları yola çıkmaya başladı

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) Elazığ’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem felaketi nedeniyle mağdur olan vatandaşlara destek olmak için ihtiyaç duyulan malzemeleri içeren yardım tırları yola çıkmaya başladı. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO üyelerinden yardım gelmeye devam ettiğini ve Elazığ’a tır göndermeyi sürdüreceklerini belirterek, “157 bin üyemizle devletimizin de milletimizin de yanındayız” dedi.
Ankara Ticaret Odası’nın merkez üssü Elazığ Sivrice olan ve bazı illerde de hissedilen 6,8 şiddetindeki depremin hemen ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin çağrısı üzerine ve Ankara Valiliği öncülüğünde başlattığı kampanyada yardım tırları yola çıkmaya başladı. ATO’nun çağrısıyla ATO üyeleri ve Ankaralı vatandaşlar tarafından gerçekleştirilen yardımlar ATO bahçesinde tırlara yüklendi. Yükleme işlemlerine ATO Başkanı Baran da katıldı. Depremde vefat edenlere Allah’tan rahmet, depremden etkilenen tüm vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerin ileten Baran, “Tüm kurum ve kuruluşlarıyla güçlü bir devletin mensubuyuz. Nerede afet olsa orada birlik olup gerekeni yapmaya çalışıyoruz. Biz de Ankara Ticaret Odası olarak 157 bin üyemizle devletimizin de milletimizin de yanındayız. Bize nerede ihtiyaç duyulursa orada olmaya hazırız. Yardım tırlarımızı göndermeye devam edeceğiz” diye konuştu.
ATO’nun yardım tırlarında, ilgili kurumların talebi doğrultusunda hazırlanan ısıtıcı, battaniye, yastık, çocuk bezi, bot, mont, su gibi temel ihtiyaç maddeleri yer alıyor. ATO’nun yardım tırı Elazığ AFAD’a ulaştırılacak.

ATO’nun deprem bölgesine gönderdiği yardım tırları yola çıkmaya başladı

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