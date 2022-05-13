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ATO'nun ihracat seferberliği eğitimleri devam ediyor

13.05.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATO Başkanı Gürsel Baran: - "Hedefimiz dünyanın tüm coğrafyalarına başkent markalarını ihraç edebilmek"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, ihracatı geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek "Hedefimiz dünyanın tüm coğrafyalarına başkent markalarını ihraç edebilmek." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, ATO İDEA şirketi koordinatörlüğünde, Global Enerji Derneği ile İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle hayata geçirilen İhracat Seferberliği Projesi'nde üçüncü grup eğitimleri başladı.

Daha önce ihracat yapmamış ATO üyesi işletmelerden seçilerek oluşturulan 25'er kişilik gruplara eğitim verilen projede, ihracatın tüm aşamalarına ilişkin bilgi aktarılıyor.

İki gün süren programda, ticari istihbarat, uluslararası ticarette ticari bilginin önemi, çağdaş ihracatın stratejisi, hedef pazar tespiti, seçilen pazarlarda araştırma tekniği ve ihracatın araçları gibi konularda eğitimler gerçekleştiriliyor.

- "İhracatçı sayısını 20 bine çıkaracağız"

ATO Başkanı Baran, ihracatın Türkiye için stratejik bir konu olduğunu aktararak şunları kaydetti:

"Türkiye'nin büyümesinde üretim ve ihracatın rolü çok önemli. Sanayi tesislerimizde yüksek standartlarda üretilen ürünlerin ihracatı konusunda Odamız üyelerine görev düşüyor. Başkentimizde halen 7 bin 300 civarında olan ihracatçı sayımızın artması için ATO olarak projeler hayata geçiriyoruz. Hedefimiz şehrimizdeki ihracatçı işletme sayısını en kısa sürede 10 bine, ardından da 20 bine çıkarmak."

Oda olarak ihracatı geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdüreceklerine işaret eden Baran, "Hedefimiz dünyanın tüm coğrafyalarına başkent markalarını ihraç edebilmek." ifadesini kullandı.

Baran, projeyle ihracat yapmak isteyen ancak nasıl yapılacağını bilmediği için yola çıkamayanlara yol arkadaşlığı yaptıklarını bildirdi.

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