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ATP, 2022 yılı ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı

17.08.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATP Genel Müdürü Ümit Cinali: - "Şirketimiz 2022 yılının ilk yarısında iyi bir performans sergiledi. Dünya ekonomilerinin belirsizlikler yaşadığı ve ana pazarlarımızdan Çin’in pandemi önlemleri çerçevesinde kapanmalar uyguladığı bir dönemde büyümemizi sürdürdük"

İSTANBUL (AA) - ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret AŞ'nin (ATP) 2022 yılının ilk altı ayında cirosu yüzde 85,3 büyüyerek 191,2 milyon TL olurken, brüt karı yüzde 120 artarak 91,6 milyon TL oldu.

ATP, 2022 yılı ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı.

Şirketin 2022 yılı ilk altı ayında cirosu yüzde 85,3 büyüyerek 191,2 milyon TL olarak gerçekleşirken, brüt karı yüzde 120 artarak 91,6 milyon TL’ye ulaştı. Ana Ortalık Net Karı yüzde 86,7 artarak 50,3 milyon TL olarak gerçekleşti.

Açıklamada sonuçları değerlendiren ATP Genel Müdürü Ümit Cinali, “Şirketimiz 2022 yılının ilk yarısında iyi bir performans sergiledi. Dünya ekonomilerinin belirsizlikler yaşadığı ve ana pazarlarımızdan Çin’in pandemi önlemleri çerçevesinde kapanmalar uyguladığı bir dönemde büyümemizi sürdürdük.” yorumunda bulundu.

Geçen sene aynı döneme göre ATP’nin finanslar metriklerde pozitif yönde ilerlemeler kaydettiğini belirten Cinali, "Şirketimiz yüksek enflasyon ortamında gerçekleştirdiği real büyüme ile iş geliştirme ve hedeflerine ulaşma yeteneği gösterdi. Pandeminin etkilerinin azalması ile yurt dışı pazarlarındaki aktivitelerimiz hızlanmakta. Önümüzdeki fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Cinali, yılın ilk yarısında önemli stratejik atılımlar yaptıklarını hatırlatarak, "Nisan ayında ATP Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ’nin (GSYO) kurulumunu gerçekleştirdik. Amacımız global pazarlarda büyüme potansiyeline sahip teknoloji girişimlerine yatırım yapmak ve şirketlerin hedeflerine erişimine destek sağlayarak değer yaratmaktı.

İlk yatırımımızı AtaExpress şirketinin yüzde 1 hissesini alarak gerçekleştirdik. Tamamını almak için de bir opsiyon oluşturduk. Hedefimiz AtaExpress’in hizmet verdiği marka sayısını arttıracak ve yönetecek teknolojilere destek olarak şirketin on-line sipariş ve teslimat sektörlerinde değerini ortaya çıkarmak olacaktır." açıklamasını yaptı.

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