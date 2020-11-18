ATSO Başkan Yardımcısı Atılgan: "Endonezya ile dostluğumuzu ekonomiye yansıtmalıyız"

Endonezya Büyükelçisi Dr. Lalu Muhamad Iqbal ve heyeti Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’na (ATSO) konuk oldu. ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Atılgan ve Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ayhan Kzıılsavaş ev sahipliğinde gerçekleştirilen görüşmede, Endonezya ve Antalya arasındaki ticaret hacminin büyütülmesi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Konuşmasına Antalya ekonomisi ve ATSO hakkında bilgiler vererek başlayan ATSO Başkan Yardımcısı Mustafa Atılgan, ATSO’nun Türkiye’nin en büyük ve köklü odalarından biri olduğunu söyledi.

"Sadece Türkiye’nin değil dünyanın turizm markasıyız"

Başkan Yardımcısı Atılgan konuşmasında, “Kentimiz, Türkiye Turizm ve tarımsal üretimin başkentidir. Antalya’nın iki lokomotif sektörü olan tarım ve turizmde dünyanın tanıdığı bir marka şehiriz. Pandemi döneminden önce Antalya’da 18 milyonu aşkın turiste ev sahipliği yaptık. Antalya olarak turizm sektöründe sadece şehirlerle değil ülkelerle rekabet halindeyiz” dedi.

Tarımın her alanında lider kent

Antalya’da, özelikle yaş meyve ve sebzede ülkelerle yarışacak hacimde üretim yapıldığını kaydeden Atılgan, “Türkiye’nin yaş sebze ve meyve deposuyuz. Dünyanın en önemli örtü altı tarım merkezlerinden birisiyiz. Avakado ve muz gibi ürünlerin üretiminde çok önemli bir markayız. Kesme çiçekte Türkiye’nin ihracatının neredeyse tamamı Antalya’dan yapılmakta. Kısacası Antalya tarımın her alanında oldukça önemli ve lider bir kenti. Bu konudaki tecrübelerimizi sizlerle paylaşmak, ürünlerimizi ve yatırımcılarımızı ülkenizle tanıştırmak isteriz” ifadelerini kullandı.