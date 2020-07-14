ATSO Başkanı Çetin:" 15 Temmuz’da anayasal düzene ve demokrasiye kasteden hain darbe girişimine gereken yanıt verildi"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve milletiN bugüne kadar çok sayıda badirenin üstesinden gelmeyi bildiğini ve 15 Temmuz 2016 gününde de anayasal düzene ve demokrasiye kasteden hain darbe girişimine gereken yanıtın verildiğini söyledi.

15 Temmuz 2016’da aklın vicdanın, mantığın almadığı bir darbe girişimi yaşadıklarını söyleyen Çetin o gün halkın, siyasetçilerin, kurumların, sivil toplum temsilcilerinin ezici çoğunluğunun demokrasiden yana tavır alması ile hain girişimin bertaraf edildiğini kaydetti. Çetin şöyle devam etti: ". Milletimizin cesaret ve ferasetiyle ülkemiz üzerindeki karanlık emeller boşa düşmüştür. Bu destansı mücadelede şehitler ve gaziler verdik. Diğer taraftan o karanlık gecenin önümüzü aydınlatması için gerekli dersleri çıkarmak da hepimizin görevidir. 15 Temmuz hain darbe girişimi bize göstermiştir ki; Türk milleti olarak demokrasiye, laik, sosyal hukuk devleti ilkelerine, anayasal düzene daha kuvvetli sarılmalıyız. 15 Temmuz’da demokrasiye sahip çıkmak üzere gösterilen milli birlik bilincini sürdürürsek ülkemizi güçlü yarınlara hep birlikte taşıyabiliriz. Bu duygu ve düşüncelerle bugüne kadar vatanımız için canını ortaya koyan tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum. "

