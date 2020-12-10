ATSO Başkanı Çetin, Antalya ekonomisini ve dijital dönüşümü değerlendirdi:

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde sağlanan kredi ve istihdam desteklerinin ekonominin daha fazla küçülmesini önlediğini bildirdi.

Çetin, Yörük Sanayici ve İş İnsanları Derneği (YÖRSİAD) tarafından düzenlenen çevrim içi toplantıda yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) rağmen çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Salgından sonra Antalya olarak yaklaşık 30 milyar lira yeni kredi kullanıldığını, 2,5 milyar lira kadar da istihdam ve sosyal destek alındığını aktaran Çetin, "Mayısta hazırladığımız raporda Antalya ekonomisi için yüzde 15 ile 22 arasında bir daralma öngörülmüştü. 9 aylık verilere göre Antalya ekonomisi yüzde 15 küçüldü. Kredi ve istihdam desteği bizi yüzde 22 daralmadan korudu." ifadelerini kullandı.

Salgında en fazla etkilenen sektörlerin başında turizmin geldiğini kaydeden Çetin, Antalya'nın Güvenli Turizm Sertifikası uygulaması ile birçok ülkeye göre daha iyi bir performans gösterdiğini bildirdi.

Dünya ekonomisinin yeni bir döneme girdiğini belirten Çetin, şu değerlendirmede bulundu: