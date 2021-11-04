ATSO Başkanı Çetin, bankalardan ertelemeler ve yapılandırmalar için destek istedi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, bankalardan üyeleri için ertelemeler ve yapılandırmalar konusunda destek istedi.

Çetin, Halkbank Yönetim Kurulu Başkanı Recep Süleyman Özdil, Akdeniz Bölge Müdürü Mikail Özdemir ve Bölge Ticari ve KOBİ Pazarlama Bölüm Müdürü Hacı Bekdur'un ziyaretinde ATSO çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Antalya'nın lokomotif sektörünün turizm olduğunu anlatan Çetin, şunları kaydetti:

"Turizmde kent olarak toparlanma dönemine girdik. Rakiplerimizin üzerinde bir turisti ağırlıyoruz. Umarım yıl sonu itibarıyla 9,5 milyon civarında turisti ağırlamış olacağız. Bu Antalya için oldukça sevindirici olsa da halen 2019 yılında aldığımız turist sayısının yüzde 60'a yakın bir kısmını misafir edebildik. Önümüzdeki yıl için artık normal seyrimize dönmek istiyoruz."

Salgından Antalya ekonomisinin olumsuz yönde etkilendiğini ve bu süreçte bankaların da üyelere önemli destekler sunduğunu kaydeden Çetin, ertelemeler ve yapılandırmalar konusunda biraz daha destek istedi.

Halkbank Yönetim Kurulu Başkanı Recep Süleyman Özdil de Antalya'nın ülke ekonomisine önemli katkı sağladığını belirtti.

Antalya ekonomisinin güçlenmesi için ellerinden gelen her desteği vermeye hazır olduklarını aktaran Özdil, "Özellikle pandemi döneminde Antalya'daki yatırımcılara olabileceğimiz kadar destek olmaya özen gösterdik. Bunu önümüzdeki süreçlerde de göstereceğiz." ifadesini kullandı.

Görüşmenin sonunda Çetin, Özdil'e seramik Antalya Güneşi armağan etti.

