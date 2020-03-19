ATSO Başkanı Çetin’den ’İstikrar Kalkanı Programı’ değerlendirmesi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Programı’nın sektörlerin taleplerinin bir kısmına cevap verdiğini, ancak önlemlerin her gün değişen koşullar da dikkate alınarak güncellenmesi gerektiğini kaydetti.

ATSO olarak sektör adına istedikleri taleplerin, çalışmaların ve küçük işletmelerin korunmasına yönelik olduğunu dile getiren Çetin, kendileri için en önemli hususun, işletmelerin kapanmaması ve çalışanların işsiz kalmaması olduğunu vurguladı. Dünya ekonomisinin çok farklı ve ciddi bir arz-talep durması ile karşı karşıya olduğunu söyleyen Çetin, "Ekonomide durgunluğun krize dönüşmesi söz konusudur. Bütün devletler, bütçe açığı kısıtlarını bir kenara bırakarak ardı ardına büyük destek paketleri açıklamaktadırlar ve bu paketlerin büyüklüğü bazen GSYH’nın yüzde 10’una yaklaşmaktadır” dedi.

Bazı gıda üreticileri ve ilaç üreticileri dışında bütün sektörlerde ciddi bir talep ve üretim düşüşü yaşandığını ifade eden Davut Çetin, “Sert üretim düşüşü, özellikle korona virüs sorunu devam ederse, bir süre sonra işten çıkarmalara yol açabilir. Dolayısıyla bütün sektörlere dönük önlemler özellikle istihdamın korunması, yoğun işsizliğin önlenmesi için gereklidir” diye konuştu.