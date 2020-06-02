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ATSO Başkanı Çinçin: "Beyza Piliç Hatay’ın gurur kaynağı"

HATAY HABERLERİ  | 02.06.2020 15:16 | Son Güncelleme

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Çinçin, Beyza Piliç Tesislerini ziyaretinde, "Ülkemizin döviz girdisine katkı sağlayan Beyza Piliç Hatay’ın gurur kaynağıdır" dedi.ATSO Başkanı Hikmet Çinçin, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, Beyza Piliç Yönetim Kurulu Başkanı Doç.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Çinçin, Beyza Piliç Tesislerini ziyaretinde, "Ülkemizin döviz girdisine katkı sağlayan Beyza Piliç Hatay’ın gurur kaynağıdır" dedi.
ATSO Başkanı Hikmet Çinçin, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, Beyza Piliç Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Necmettin Çalışkan ve Yönetim Kurulu Üyesi Hamza Çalışkan’ı Beyza Piliç Tesislerinde ziyaret etti.
ATSO heyeti tesisleri gezerek, aynı zamanda ATSO Meclis Başkanvekili olan Beyza Piliç Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Necmettin Çalışkan’dan yeni faaliyete giren üretim tesisleri hakkında bilgi aldı.
Başkan Çinçin burada yaptığı açıklamada, Beyza Piliç’in Hatay’ın bir gurur kaynağı olduğunu belirleterek, “Beyza Piliç, disiplinli çalışmaları, kaliteli üretimiyle halkın büyük takdirini topluyor. İhracatta ülkemizin döviz girdisine katkı sağlıyor. İSO verilerinde Türkiye’nin en büyük şirketleri arasında ilk 300’de olması memnuniyet verici. Aynı zamanda ATSO Meclis Başkanvekilimiz olan Necmettin Çalışkan’ı takdir ediyor başarılarının devamını diliyorum” dedi.

"Çöp alanı taşınmalıdır"
Başkan Çinçin, Beyza Piliç tesisleri yakınlarında bulunan ve kapasitesini dolduran Hatay Büyükşehir Belediyesine ait katı atık depolaması sahasının buradan taşınmasının zamanının çoktan geldi geçtiğini ifade ederek, "Buradan sadece Beyza Piliç zarar görmüyor. Çevredeki doğal yaşam alanını da tehdit ediyor. Ayrıca çevredeki 7 köyün içme suyu kuyuları tesis içerisinde bulunmaktadır. Kapasitesi dolmuş olan çöp alanı artık dere yataklarına dökülmeye başlayacak. Bir süre sonra da daha önce yaşandığı gibi kuvvetli bir yağmurla Hacı Kürüş deresinden Antakya’yı istila edecektir. Acilen bu konuda tedbir alınması buranın taşınması gerekir” diye konuştu.
ATSO Meclis Başkanı Selahattin Eskiocak da her türlü üretimin desteklenmesi gerektiğini belirterek, “Alın teri ile çalışan herkesi takdir ediyoruz. Bu açıdan Beyza Piliç’in başarılarını memnuniyetle karşılıyor, daha büyük başarılara imza atmasını temenni ediyoruz” dedi.
Beyza Piliç Yönetim Kurulu Başkanı ve ATSO Meclis Başkanvekili Doç. Dr. Necmettin Çalışkan’da ATSO heyetine teşekkür ederek ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Çalışkan, “Başkanımızın özel sektörün sorunlarına el atması memnuiyet vericidir. Kendisine teşekkür ediyorum” dedi.
Ziyarette Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Hikmet Çinçin’e Başkan Yardımcıları Aykut Özbuğday ve Av. Serdar Şahutoğlu, ATSO Meclis Başkanı Selahattin Eskiocak, ATSO Genel Sekreteri Ali Mullaoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Erhan Yağız, Ticaret Odası Başkan Müşaviri Av. Bekir Atahan ve Meslek Komiteleri Başkanı Mehmet Gündoğdu eşlik etti.

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