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  4. ATSO Başkanı Davut Çetin'den odadaki seçim sürecine ilişkin açıklama:

ATSO Başkanı Davut Çetin'den odadaki seçim sürecine ilişkin açıklama:

12.10.2022 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Beklediğimiz karar çıktı. Seçim sandıktan çıktığı gibi lehimize tescil edildi"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya İl Seçim Kurulu'na yaptıkları itirazın kabul edildiğini, seçim sonuçlarının lehlerine tescil edildiğini bildirdi.

Seçim ve Antalya İl Seçim Kurulu'na yaptıkları itiraz sürecine ilişkin yazılı açıklama yapan Çetin, itirazlarının ardından adaletin yerini bulacağından hiçbir zaman şüphelerinin olmadığını belirtti.

Çetin, açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Dün söylediğim gibi her üyemin helal oyunun arkasında sonuna kadar mücadele ettik. Beklediğimiz karar çıktı. Seçim sandıktan çıktığı gibi lehimize tescil edildi. Bugün geldiğimiz noktada yapılan yanlış algı ve yönlendirme çalışmaları bu kararla sonuçsuz kalmış bulunuyor. Adalet şimdi yerini buldu. Sürecin en başından bu yana yanımızda olan destek veren üyemiz olan olmayan herkese teşekkür ediyorum. Biz seçimden alnımızın akıyla çıktık. Bu seçim sürecinde en başından itibaren komite seçimleri, başkanlık ve yönetim kurulu seçimi, disiplin kurulu seçimi, TOBB delege seçimi, yönetim kurulu ve başkanlık seçimi, meclis başkanlığı seçimlerinin tümünü kırmızı listeler kazandı. 10 kez seçim yapılsın 10 kez aynı sonuç çıkar."

ATSO hizmet binasında 7 Ekimde yapılan, yönetim kurulu başkanı, üyeleri, disiplin kurulu ile TOBB delegeleri seçiminde, odanın mevcut başkanı Davut Çetin ile Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanı Ali Bahar başkanlık için yarışmış, 1 Ekimde meclis üyeliğine seçilen 117 üye oy kullanmıştı.

Çetin'in 59, Bahar'ın ise 58 oy aldığı açıklanan seçim sonuçlarına ilişkin, Kepez 3. İlçe Seçim Kurulu tarafından 56 oyun iptal edilmesi yönünde çıkan karara, Davut Çetin tarafından itiraz edilmişti.

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