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ATSO Başkanı Demirci, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile video konferans aracıyla bir araya geldi

ARDAHAN HABERLERİ  | 12.10.2020 16:51 | Son Güncelleme

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın ve Birlik Başkanı M.

ATSO Başkanı Demirci, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile video konferans aracıyla bir araya geldi

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın ve Birlik Başkanı M. Rifat Hısarcıklıoğlu’nun katılımları,365 oda/borsa başkanı ile video konferans yöntemiyle istişare toplantısına katıldı.
Yönetim Kurulu Başkanımız Çetin Demirci söz aldığı toplantıda, yeni yayınlanan ilçe bazlı teşvik sisteminde Ardahan’ın daha fazla yararlanması amacıyla yapılması gerekleri dile getirdi. Ardahan Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) aktif hale getirilmesi için öneriler sunan Demirci, bu konuda ek destekler verilmesini talep etti.
Demirci, Kalkınma Ajansları ile ilgili görüşlerini aktararak SOGEB’e sunulan projelerde bölge için pozitif ayrımcılık istedi.

ATSO Başkanı Demirci, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile video konferans aracıyla bir araya geldi

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