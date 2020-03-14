YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. ATSO Başkanı Uslu’dan korona virüs fırsatçılarına tepki

ATSO Başkanı Uslu’dan korona virüs fırsatçılarına tepki

ADIYAMAN HABERLERİ  | 14.03.2020 12:14 | Son Güncelleme

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsünü fırsat bilerek ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarını çalıştırarak, gereken cezai işlemi yapacaklarını söyledi.Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, Çin’den başlayarak, tüm dünyayı etkisi altına alan adeta bir küresel hastalık olan korona virüsünü fırsat bilen üreticilere yönelik açıklamada bulundu.Başkan Uslu, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altında bulunan Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası olarak; 3 aydır dünya ve ülke gündemimizi meşgul eden Korona Virüsü ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

ATSO Başkanı Uslu’dan korona virüs fırsatçılarına tepki

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsünü fırsat bilerek ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarını çalıştırarak, gereken cezai işlemi yapacaklarını söyledi.
Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, Çin’den başlayarak, tüm dünyayı etkisi altına alan adeta bir küresel hastalık olan korona virüsünü fırsat bilen üreticilere yönelik açıklamada bulundu.
Başkan Uslu, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altında bulunan Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası olarak; 3 aydır dünya ve ülke gündemimizi meşgul eden Korona Virüsü ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Korona Virüsü tehdidinin Devletimizin bu konuda aldığı tedbirler ve vatandaşlarımızın duyarlılıkları ile en kısa zamanda ve en az kayıpla atlatmayı ümit ediyoruz. Tıbbi otoritelerin yönlendirmesi doğrultusunda, virüsten korunmak için bireysel tedbirlerini almaya çalışan vatandaşların çeşitli mallara olan yoğun taleplerini fırsatçılığa çeviren fahiş fiyatlar ortaya çıktı. Bu durumun toplumsal ahlak ve ticari etik ile bağdaşan bir tarafı yoktur. Odamızın ve camiamızın görevi üyelerinin hakkının yanında vatandaşın hakkını da savunmaktır” dedi.
Haksız kazanç sağlayan firmalara yönelik denetim mekanizmalarını çalıştıracaklarını ifade eden Uslu, “Bu bağlamda Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası olarak, gıda, medikal ve temizlik ürünleri başta olmak üzere haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi bir kez daha buradan kamuoyuna duyururuz. Herkes bilmeli ki, vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız. Bunun yanı sıra Haksız Fiyat Artışı bildirim uygulaması Alo 175 Tüketici Danışma Hattı çağrı merkezi ile vatandaşlar Bakanlığa şikayette bulunabilirler. TOBB camiası olarak bu durumu fırsata çeviren şahısları takipte olduğumuzu hatırlatmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Adıyaman'da soba zehirlenmesi! Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

İnönü’de 4 bin ceviz fidanı toprakla buluşacak

İnönü’de 4 bin ceviz fidanı toprakla buluşacak

Diyarbakır’da bocce müsabakaları sona erdi

Diyarbakır’da bocce müsabakaları sona erdi

Motosiklet sürücüsünün talihsiz anı

Motosiklet sürücüsünün talihsiz anı

600 kişilik helva saatler içinde tükendi

600 kişilik helva saatler içinde tükendi

Diyarbakır'da öldürülen çocukla ilgili 2 tutuklama

Diyarbakır'da öldürülen çocukla ilgili 2 tutuklama

Sinema oyuncusu Ahmet Kural’dan ’Kütahya seni bekliyor’ projesine destek

Sinema oyuncusu Ahmet Kural’dan ’Kütahya seni bekliyor’ projesine destek

Adıyaman Namaz Vakitleri 14 Mart Cumartesi

İmsak
05:12
Sabah
06:32
Öğle
12:41
İkindi
16:02
Akşam
18:40
Yatsı
19:55

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler14 Mart Cumartesi

Dünya Eczanesi
Merkez
Özgün Eczanesi
Merkez
Turan Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Besni
Lale Eczanesi
Golbasi
Kardelen Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın ailesine acı haber verildi

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın ailesine acı haber verildi

Av yasağı başlıyor

Av yasağı başlıyor

Buzlu yolda kayan araç takla attı: 6 yaralı

Buzlu yolda kayan araç takla attı: 6 yaralı

Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı

Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı

Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.