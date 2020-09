ATSO Devlet Destekleri Zirvesi’ne büyük ilgi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun online katıldığı zirveye iş dünyası yoğun ilgi gösterdi. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından pandemi nedeniyle bu yıl webinar üzerinden gerçekleştirilen “Devlet Destekleri Zirvesi” büyük ilgi çekti. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da online katıldığı zirvede 10 farklı kurumun destekleri anlatıldı. KOBİ ve büyük ölçekli işletmelerin yanı sıra, genç ve kadın girişimciler, zirveye yoğun ilgi gösterirken, devlet destekleri veren kurumlarla bir araya gelerek bilgi alma fırsatı yakaladılar. Zirvenin İstişare Oturumu’nda bir konuşma yapan ATSO Başkanı Davut Çetin, ilki 2017 yılında gerçekleşen ve yapıldığı her yıl üyelerden büyük ilgi gören “Antalya Devlet Destekleri Zirvesi”nin 4’üncüsü bu yıl pandemi nedeniyle webinar üzerinden gerçekleştirdiklerini söyledi.

“E-ticaret, e-ihracat ve dijital dönüşüm konularında öncü çalışmalar” Çetin, “Son yıllarda Ticaret Bakanlığımız ve Odalar Birliğimiz e-ticaret, e-ihracat ve dijital dönüşüm konularında öncü çalışmalar yapmıştır. Bizzat Sayın Bakanımızın ve Başkanımızın bu alanlardaki çabalarının bir şahidi olarak bunu söylüyorum. Ayrıca bir kadın girişimci olarak Sayın Bakanımızın ve Bakanlığımızın performansının Odamız camiasında takdirle konuşulduğunu da paylaşmak istiyorum. Gerçekten Bakanlığımız kendisini sahada somut projelerle göstermektedir. Son dönemde başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere Bakanlıklarımızla işbirliği içinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar da bunun kanıtıdır. Pandemi destekleri için Bakanlığımız başta olmak üzere, Bakanlıklarımızla, bankalarımızla devamlı temaslarımız oldu. İş Kur, SGK, KOSGEB, İl Müdürlüklerimiz, Kalkınma Ajansımız zaten her zaman birlikte çalıştığımız kurumlarımızdır. Kalkınma Ajansımızın desteğiyle son olarak Rota Antalya ismiyle güzel bir dijital turizm ve tanıtım projesi yaptık. Milli Eğitimle işbirliği sayesinde Mesleki ve Teknik Eğitime katkı sağlıyoruz. Kadın Girişimci Kurulumuz kurumlarımızla işbirliği içinde güzel projeler gerçekleştirmektedir. Genç Girişimciler Kurulumuzla gençleri motive etmeye çalışıyoruz.” İfadelerini kullandı.

"Yatırım ve istihdam teşvikleri her zamankinden daha değerli” Pandemi destekleri dışındaki yatırım ve istihdam teşviklerinin de önemine değinen Çetin, “Şüphe yok ki bu dönemde pandemi destekleri dışındaki destekler de ayrı bir önem kazanmıştır. Ekonomimizin yatırım gücünü kaybetmemesi için yatırım ve istihdam teşvikleri her zamankinden daha değerli hale gelmiştir. Ekonomide yeni normalin bir şartı dijital dönüşümdür. Dijital dönüşümde başarılı ekonomiler ve işletmeler bu dönemden daha hızlı ve güçlü çıkacaklardır. Dolayısıyla yatırım ve dönüşüm destekleri üzerinde daha fazla durmalıyız. KOBİ’lerimize, asıl çözümün kredi ve KDV indirimi değil, inovasyon, dijital dönüşüm, markalaşma ve insan kaynağına yatırım olduğunu anlatmalıyız.” Dedi.

“Türkiye bugün net hizmet ihracatçısı bir ülke konumundadır”

Türkiye’nin ekonomik gelişimi, büyümesi ve kalkınması açısından ihracatın kilit bir rol oynadığına dikkat çeken Bakan Pekcan şunları kaydetti;

“Özellikle Son 18 yıllık dönemde, küresel pazarlar ve piyasalarla olan etkileşimini oldukça derinleştiren Türkiye, ihracat kapasitesini de hızlı biçimde artırmıştır. Dünya toplam mal ihracatı içindeki payımız binde 9,6 seviyesine yükseldi. Öte yandan, turizmden sağlık sektörüne; ulaşımdan eğitim sektörüne kadar sunduğumuz hizmetlerle Türkiye bugün net hizmet ihracatçısı bir ülke konumundadır. Geçtiğimiz sene hizmet ihracatımız 65 milyar dolar; hizmet ticareti fazlamız 36.2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatçı sayımız her geçen gün artmaktadır. 2018 yılında ilk kez ihracatçı sayımız ithalatçı sayımızı geçmiştir. Türkiye’nin ihracat serüveni her geçen gün daha fazla gelişmekte ve tabana yayılmaktadır. Mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin toplam ihracatımızdan aldığı pay halihazırda yüzde56,3’tür. İhracatımızın yüzde50’den fazlasını KOBİ’lerin ve mikro işletmelerin sağlıyor olması kayda değer bir göstergedir. Ekonomik gelişim ve kalkınmada büyük hedefleri olan bir ülke olarak, ihracattaki dinamizmimizi sürdürmek zorundayız. Bu nedenle hem mevcut ihracatçı firmalarımızın kapasitelerini güçlendirmek; hem de henüz ihracata başlamamış firmalarımızı ihracata teşvik etmek üzere ihracatta devlet desteklerimizi uygulamaktayız.

Türkiye’nin ekonomik gelişim hedeflerine paralel olarak ihracat desteklerimizle teknolojiye, AR-GE’ye, tasarıma ve katma değere dayalı ihracatı artırmak en önemli önceliklerimiz arasındadır.

Yine bu çerçevede, ihracatçılarımızın pazar çeşitlendirmesi sağlayabilmesi, yeni pazarlara ulaşması ve, mevcut pazarlarımızdan aldığımız payları artırması temel beklentilerimiz arasındadır. Belli bir sektördeki ihracatçımızın artık tek bir coğrafyaya veya tek bir bölgeye odaklanması ihracatımız açısından risk teşkil etmektedir. Biz de ihracat destek programlarımızla tüm sektörlerimiz için mümkün olduğunca pazar çeşitlenmesini hedefliyoruz. İhracatçı firmalarımız belli bir dönem için değil de sürekli ihracatçı olabildiği ölçüde ülke ihracatımız da daha sağlam bir artış zemininde ilerlemiş olacaktır. Bakanlığımızın; ‘fuar’ desteklerinden ‘pazara giriş belgeleri’ desteklerine, ‘UR-GE’ desteğinden ‘yurt dışı birim marka’ desteğine, ‘tasarım’ desteklerinden ‘TURQUALITY’ desteğine kadar tüm destek türleri aslında aynı zincirin halkalarıdır ve bir bütünlük arz eder. İhracata ilk hazırlıktan, pazarlama kabiliyetlerinin geliştirilmesine; dış pazarda tutunup markalaşmaya ve yüksek katma değerli ürün ihracına kadar, firmalarımızın yetkinlik düzeyine göre farklılaşan ve her firmamızın kendi ihtiyacı doğrultusunda çeşitlenebilen bir destek sistematiği uyguladığımızı değerlendiriyoruz. Elbette en başında desteklerin hedef kitle tarafından iyi anlaşılması ve bilinmesi önemli. Bakanlık olarak ihracatta devlet desteklerimizi 2018 yılından bu yana kolaydestek.gov.tr adresi üzerinden tanıtıyor; destek koşulları ve süreçler ile ilgili tüm bilgileri bu adres üzerinden paylaşıyoruz. Bu sitemiz oldukça kolay ve kullanıcı dostu; etkili görsel, video ve infografiklerle donatılmış, kullanıcıya özel destek önerilerini hızlı biçimde ortaya koyabilen akıllı bir site olarak hayata geçirildi. Ticaret Bakanlığı olarak destek süreçlerini hızlandırmak ve kolaylaştırmak adına, bu yılbaşından bu yana destek yönetim sistemimizi hayata geçirdik. Artık tüm başvuruları online/dijital ortamda alıp; destek sürecini ve sonuçlandırmasını online/dijital ortamda tamamlıyoruz.”