Ayşegül Eraslan’ın son görüntüleri ortaya çıktı! Yeraltı oyuncusu Sunay Kurtuluş detayı

İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşegül Eraslan'ın intiharına dair yeni detaylar ortaya çıktı. Eraslan'ın ölümünden bir saat önce oyuncu Sunay Kurtuluş'un evine geldiği ve bir tartışma yaşadıkları da detaylar arasında yer aldı. Genç kadının son görüntüleri de yayınlandı.

Ayeşül Eraslan ölümünden kısa süre önce intihar mektubu yayınladı. Mektupta 'Paylaşamadığım şeyler olacaktır, sizin bilmediğiniz, size anlatmadığım. Tek bildiğim ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı' sözleri yer aldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeraltı'nın Adnan'ı gündemde! İnternette tanışıp evine gitti... Yeraltı'nın Adnan'ı gündemde! İnternette tanışıp evine gitti...

ÖNCE BİLEKLERİNİ KESMİŞ

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının dairede yaptığı inceleme sonrası Ayşegül Eraslan'ın hayatına son vermeden önce sol bileğini kesmesi nedeniyle kağıtta kan olduğunu tespit etti. Bilekteki kesinin derin olmadığı, damarlarına zarar gelmediği bu sırada mektubu yazdığı değerlendirildi. Eraslan’ın notu yazdıktan sonra dubleks evinin ortasındaki merdivene kendisini kuşakla asarak hayatına son verdiği düşünülüyor.

YERALTI DİZİSİNİN OYUNCUSU İFADE VERDİ

Diğer yandan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polislerinin yaptığı çalışmalarda, Ayşegül Eraslan’ın 11 Mart Çarşamba günü Mısır tatilinden döndüğünü ve valiziyle yaşadığı binaya girdiğini belirledi. Olay günü yaşananlarla ilgili Eraslan’ın yaşadığı binanın güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, olaydan 1 saat önce oyuncu Sunay Kurtuluş’un Eraslan’ın evine girdiğini tespit etti. İçeride kısa bir süre kalan Kurtuluş’un daha sonra daireden çıkarak binadan ayrıldığı belirlendi.

ŞAKALAŞIRKEN TOKAT ATMIŞ

Soruşturmayı derinleştiren Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, olay günü Eraslan’ı son kez gören Sunay Kurtuluş’un 'bilgi sahibi' olarak ifadesine başvurdu. Emniyette ifadesi alınan Kurtuluş'un, Eraslan ile yaklaşık 3 hafta önce sosyal medya üzerinden tanıştıklarını 2 kez evine gittiğini, 1 kez de dışarıda yürüyüş yaptıklarını söylediği öğrenildi.

Kurtuluş'un ifadesinin devamında Eraslan ile yurt dışından döndükten sonra telefonla iletişime geçtiklerini, kendisiyle görüşmek istediğini söylemesi üzerine evine gittiğini, burada çay içtiklerini, şakalaştıkları sırada ise Eraslan’ın kendisine tokat attığını, kendisinin ise 'Ben böyle el şakalarını sevmem' diyerek tepki gösterdiğini söylediği öğrenildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Evinde ölü bulunmuştu! Şoke eden iddia: ''İntihar süsü...'' Evinde ölü bulunmuştu! Şoke eden iddia: ''İntihar süsü...''

GEÇMİŞTE 2 KEZ BİLEKLERİNİ KESMİŞ

Kurtuluş'un bu olayın ardından Eraslan odaya gittiği sırada ayağa kalkıp hazırlandığını, Eraslan’ın kendisine şapka hediye ettiğini ardından da evden ayrıldığını, Eraslan ile mesajlaştıklarını ve kendisini engellediğini belirttiği öğrenildi. Kurtuluş’un ifadesinin ardından emniyetten ayrıldığı bilgisine ulaşıldı.

Ayrıca Eraslan’ın ölümünden önce kardeşini aradığı ve yakın bir arkadaşına veda mesajı attığı öğrenildi.

Diğer yandan Eraslan’ın arkadaşı olan reklamcı Hasan Tufan S.’nin ise ifadesinde arkadaşının sanal medya ünlüsü olduğunu, hesabından intihar paylaşımı yaptığını, Eraslan’ın herhangi bir borcunun ve sağlık sorununun olmadığını, Eraslan’ın 1 yıl önce ve 1 ay önce 2 kez bileklerini keserek intihar girişiminde bulunduğunu ancak bu olayların adli makamlara yansımadığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: DHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Evleri ayırdılar! "Biz hayat arkadaşıyız" deyip...Evleri ayırdılar! "Biz hayat arkadaşıyız" deyip...
Yeraltı'nın Adnan'ı gündemde! İnternette tanışıp evine gitti...Yeraltı'nın Adnan'ı gündemde! İnternette tanışıp evine gitti...

En Çok Okunan Haberler
Husiler İran'ın yanında savaşa katılacaklarını duyurdu

Husiler İran'ın yanında savaşa katılacaklarını duyurdu

Tedirgin eden ABD açıklaması! Orta Doğu'nun hepsini kapsıyor

Tedirgin eden ABD açıklaması! Orta Doğu'nun hepsini kapsıyor

Arda Güler yüzyılın golünü attı! Orta sahanın bile gerisinden rakip kaleye roket yolladı

Arda Güler yüzyılın golünü attı! Orta sahanın bile gerisinden rakip kaleye roket yolladı

Evinde ölü bulunmuştu! Şoke eden iddia: ''İntihar süsü...''

Evinde ölü bulunmuştu! Şoke eden iddia: ''İntihar süsü...''

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

İslam Memiş yatırımcıyı altın için net uyardı: ‘Fırsat var’

İslam Memiş yatırımcıyı altın için net uyardı: ‘Fırsat var’

