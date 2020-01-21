ATSO Dijital Dünyada Markalaşma Projesi’ne başlıyor

ATSO Başkanı Davut Çetin, Dijital Dünyada Markalaşma Projesi’ kapsamında ATSO üyelerine yönelik ‘Dijital Dünyada Markalaşma’ eğitimleri ve danışmanlık hizmetlerine başlanacağını kaydetti.

29 Ocak tarihinde ‘Marka Olmanın Kolay Yılları’ eğitimi ile başlayacak proje ile üyelerin dijitalleşme ve markalaşma süreçlerine katkı koymak hedefleniyor. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, “Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak 2020 yılında odaklanacağımız konulardan birisi de markalaşma olacak. Bu kapsamda “Dijital Dünyada Markalaşma Projesi”ni hayata geçiriyoruz. Eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin verileceği projeyle; Odamız üyeleri, marka olmak, marka olmanın önemi ve faydaları gibi konuların yanı sıra, markalaşma süreçlerindeki ihtiyaçlarından haberdar olacaklar, markalaşmaya dair merak ettikleri sorulara cevap bulacaklar, markalaşma aşamalarında kimlerden destek alabileceklerini öğrenecekler. Sosyal medya hesaplarının kullanımı ve genel hatlarıyla web sitesinin nasıl oluşturulacağı konuları da bu kapsamda ele alınacak. Eğitimlere katılan üyelerimiz markalaşma süreçlerini içeren danışmanlık desteğinden de ücretsiz yararlanabilecekler. ‘Dijital Dünyada Markalaşma’ projesi bir yıl devam edecek olup, eğitim ve danışmanlık desteğimizden faydalanan üyelerimizin dijitalleşme ve markalaşma yolculuğunda büyük avantaj yakalayacaklarını düşünüyoruz” dedi