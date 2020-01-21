YURTHABER
  4. ATSO Dijital Dünyada Markalaşma Projesi’ne başlıyor

ATSO Dijital Dünyada Markalaşma Projesi’ne başlıyor

ANTALYA HABERLERİ  | 21.01.2020 14:15 | Son Güncelleme

ATSO Başkanı Davut Çetin, Dijital Dünyada Markalaşma Projesi’ kapsamında ATSO üyelerine yönelik ‘Dijital Dünyada Markalaşma’ eğitimleri ve danışmanlık hizmetlerine başlanacağını kaydetti.29 Ocak tarihinde ‘Marka Olmanın Kolay Yılları’ eğitimi ile başlayacak proje ile üyelerin dijitalleşme ve markalaşma süreçlerine katkı koymak hedefleniyor.

ATSO Dijital Dünyada Markalaşma Projesi’ne başlıyor

ATSO Başkanı Davut Çetin, Dijital Dünyada Markalaşma Projesi’ kapsamında ATSO üyelerine yönelik ‘Dijital Dünyada Markalaşma’ eğitimleri ve danışmanlık hizmetlerine başlanacağını kaydetti.
29 Ocak tarihinde ‘Marka Olmanın Kolay Yılları’ eğitimi ile başlayacak proje ile üyelerin dijitalleşme ve markalaşma süreçlerine katkı koymak hedefleniyor. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, “Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak 2020 yılında odaklanacağımız konulardan birisi de markalaşma olacak. Bu kapsamda “Dijital Dünyada Markalaşma Projesi”ni hayata geçiriyoruz. Eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin verileceği projeyle; Odamız üyeleri, marka olmak, marka olmanın önemi ve faydaları gibi konuların yanı sıra, markalaşma süreçlerindeki ihtiyaçlarından haberdar olacaklar, markalaşmaya dair merak ettikleri sorulara cevap bulacaklar, markalaşma aşamalarında kimlerden destek alabileceklerini öğrenecekler. Sosyal medya hesaplarının kullanımı ve genel hatlarıyla web sitesinin nasıl oluşturulacağı konuları da bu kapsamda ele alınacak. Eğitimlere katılan üyelerimiz markalaşma süreçlerini içeren danışmanlık desteğinden de ücretsiz yararlanabilecekler. ‘Dijital Dünyada Markalaşma’ projesi bir yıl devam edecek olup, eğitim ve danışmanlık desteğimizden faydalanan üyelerimizin dijitalleşme ve markalaşma yolculuğunda büyük avantaj yakalayacaklarını düşünüyoruz” dedi

İlk eğitim 29 Ocak’ta
Çetin, “Projenin ilk eğitimi 29 Ocak 2020 tarihinde 09:00-17:00 saatleri arasında, ‘Marka Olmanın Kolay Yılları’ konusuyla ATSO Eğitim Salonu’nda düzenlenecek. Eğitimleri Marka İletişim Uzmanı Cihan İşbaşı ve Dijital Marka İletişimi Uzmanı Savaş Kılıç verecek. Bu ufuk açıcı eğitime üyelerimizin katlımı çok önemli. Dijitalleşen dünya ile iş yapma biçimlerinden pazarlamaya, markalaşmaya kadar birçok kavram farklılaştı ve farklılaşmaya, dönüşmeye devam ediyor. İşletmelerimizin bu dönüşümün gerisinde kalmamaları son derece önemlidir. Artık e-ticaret ve dijital veri ekonomisi çağındayız. İşletmelerimiz, hayatta kalmak için bu konularda ilerleme sağlamak zorundadır. Üyelerimize projemizin faaliyetlerini yakından takip etmelerini ve katılımcı olmalarını ısrarla tavsiye ediyorum” diye belirtti.
Başkan Çetin, eğitim programları ile ilgili detaylı bilgilerin www.atso.org.tr/akademi internet sayfasından edinilebileceğini de sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
WhatsApp kullananlar dikkat! Silinen mesajları okumanın yolu ortaya çıktı WhatsApp kullananlar dikkat! Silinen mesajları okumanın yolu ortaya çıktı
Eko Okullar, Konyaaltı Belediyesi’nde buluştuEko Okullar, Konyaaltı Belediyesi’nde buluştu
Antalya’da iki ayrı evde uyuşturucu baskınıAntalya’da iki ayrı evde uyuşturucu baskını
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya Namaz Vakitleri 21 Ocak Salı

İmsak
06:37
Sabah
08:00
Öğle
13:13
İkindi
15:54
Akşam
18:16
Yatsı
19:35

Antalya Nöbetçi Eczaneler21 Ocak Salı

Aygün Eczanesi
Muratpasa
Cadde Eczanesi
Muratpasa
Ferah Eczanesi
Muratpasa
Gökçen Efe Eczanesi
Muratpasa
Nail Eczanesi
Muratpasa
Özmen Eczanesi
Muratpasa
Frezya Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Çocuklarda Rota Virüsü Uyarısı

Çocuklarda Rota Virüsü Uyarısı

Şiddet Mağduru Kadınlar Için Yarışacaklar

Şiddet Mağduru Kadınlar Için Yarışacaklar

7 Yaşındaki Öğrenci Okul Yolunda Can Verdi

7 Yaşındaki Öğrenci Okul Yolunda Can Verdi

Sultan masajı grup seks çıktı

Sultan masajı grup seks çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.