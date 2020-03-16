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ATSO, fahiş fiyat artışı yapanları cezalandıracak

AKSARAY HABERLERİ  | 16.03.2020 13:22 | Son Güncelleme

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), ortaya çıkan yeni tip koronavirüs sonrasında bazı işletmelerin söz konusu durumdan istifade ederek ticari ürünlerde haksız fiyat artışı gerçekleştirdiği hakkında şikayetler alırken, ATSO Başkanı Cüneyt Göktaş fahiş fiyat artışı yapan işletmeleri cezalandıracaklarını duyurdu.Kamuoyu tarafından iletilen şikayetlere yönelik açıklamada bulunan ATSO Başkanı Göktaş, “Ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19) isimli hastalık sonrasında, bazı işletmelerin söz konusu durumdan istifade ederek ticari ürünlerde haksız fiyat artışı gerçekleştirdiği hakkında şikayetler Odamıza ulaşmaktadır.

ATSO, fahiş fiyat artışı yapanları cezalandıracak

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), ortaya çıkan yeni tip koronavirüs sonrasında bazı işletmelerin söz konusu durumdan istifade ederek ticari ürünlerde haksız fiyat artışı gerçekleştirdiği hakkında şikayetler alırken, ATSO Başkanı Cüneyt Göktaş fahiş fiyat artışı yapan işletmeleri cezalandıracaklarını duyurdu.
Kamuoyu tarafından iletilen şikayetlere yönelik açıklamada bulunan ATSO Başkanı Göktaş, “Ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19) isimli hastalık sonrasında, bazı işletmelerin söz konusu durumdan istifade ederek ticari ürünlerde haksız fiyat artışı gerçekleştirdiği hakkında şikayetler Odamıza ulaşmaktadır. Bu çerçevede, çalışma alanımızda tespit edilen bu tür işletmelerin, Odamız Disiplin Kuruluna sevk edileceği ve haklarında " Oda Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları ile Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde gerekli işlemleri başlatacağız. Ülkemizdeki işletmelerimizin, vatandaşlarımıza yönelik olarak sağduyu ile yaklaşması gereken zamanda fahiş fiyatlar uygulayarak fırsatçılık yapanlara gerekli işlemler yapılacaktır. ATSO olarak bizlerde üyelerimizin böyle bir durumda bulunmaları halinde yönetmelik kapsamında gereken tüm cezai işlemleri yerine getireceğiz. Aksaray iş dünyasının ve odamız üyelerinin böyle bir durumla karşılaşmamalarını temenni ediyoruz. Bu kapsamda tüm kamuoyunun bilmesini istiyoruz ki bu tür durumla karşılaşılması durumunda ATSO gerekeni yapacaktır. Kamuoyuna önemle duyurulur” dedi.

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