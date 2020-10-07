ATSO “KÖK” ödüllerinde heyecan dorukta

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın geleneksel ödül törenlerini tek bir çatı altında toplayan ve bu yıl ilk kez verilecek KÖK Ödülleri’nde heyecan dorukta. Pandemi süreci nedeniyle ertelenen KÖK Ödülleri 9 Ekim Cuma günü sahiplerini buluyor.

ATSO Başkanı Davut Çetin, Kente Önem Katanlar isminin baş harflerinden oluşan KÖK Ödülleri’nin Oda kuruluş tarihi olan 3 Nisan’da açıklanmasının planladığını ancak dünyada yaşanan pandemi nedeniyle ertelendiğini hatırlattı. Başkan Çetin, “KÖK Ödülleri’ne 110 proje ile büyük bir katılım oldu. Birbirinden seçkin ve alanında öncü isimlerden oluşan seçici kurul üyelerimiz değerlendirme yapmakta zorlandı. Tüm katılımcılara ve jüri üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Kazananlar Adına Spor Salonu Yaptırıldı

KÖK Ödülleri kapsamında her yıl bir sosyal sorumluluk projesine imza atılacağını vurgulayan Davut Çetin şunları kaydetti; “ATSO olarak biz her zaman eğitime çok önem veren bir kurum olduk. Bu yılın sosyal sorumluluk projesi temasını, geleceğin iyi eğitimli gençlerin ellerinde yükseleceğinden hareketle, ‘Eğitim’ olarak belirledik. Bu çerçevede, 2020 yılı KÖK Ödüllerini kazananlar adına Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne bir spor salonu yaptırdık. Salonun girişine ‘Bu Spor Salonu, ATSO KÖK Ödülleri 2020 Ödül Sahipleri Adına Yaptırılmıştır’ başlığıyla ödül alanların isimlerini yazdırdık. Böylece KÖK ödülü alanlar adına kentimize ve çocuklarımıza güzel bir eser kazandırıyoruz. Bu projemizin ülkemizdeki ve şehrimizdeki tüm kurumlara örnek olmasını, bir etkileşim oluşturarak bu tür projelerin gelişmesini temenni ediyorum.”

ATSO KÖK Ödülleri’nde Kent Ödülleri Kategorisinde yer alan İnovasyon, Dijital Dönüşüm, Bilim, Eğitim, Kültür-Sanat, Spor, Çevre, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Antalya Araştırması ve Basın kategorilerinin yanı sıra, ATSO tarafından gelenekselleşmiş şekilde Döviz Kazandırıcı Hizmetler; Seyahat Acenteleri, Konaklama Tesisleri, İhracat

