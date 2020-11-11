ATSO UR-GE Projeleriyle üyelerini dünya ile buluşturuyor

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, ATSO tarafından 2011 yılında başlatılan UR-GE projelerinde 9 yılda 65 Antalya firmasını 5 kıtadan 16 ülke pazarına açtıklarını söyledi. Başkan Davut Çetin, “UR-GE kümelerimizle üyelerimizi Brezilya’dan Japonya’ya, Rusya’dan Kenya’ya kadar çok geniş bir coğrafya ile tanıştırdık. Bugün, Antalya firmalarımız dünyanın dört bir yanına ihracat yaparak bizleri gururlandırıyorlar” şeklinde konuştu.

UR-GE projeleri 16 ülkeye ulaştırdı

Ticaret Bakanlığı tarafından 2010 yılında yayınlanan ‘Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Tebliği’ çerçevesinde ATSO tarafından 2011 yılında başlatılan UR-GE çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Geride kalan 9 yılda ‘Gıda’, ‘Yapı Malzemeleri’ ve iki farklı dönemde yürütülen ‘Tarım’ kümesi çalışmalarına katılan 65 firma dünyanın birçok noktasında sektör profesyonelleri ile bir araya getirildi ve ticari bağlantı kurmaları sağlandı. UR-GE çalışmalarının başladığı 2011 yılından bugüne Fas, Cezayir, Umman, Rusya, Almanya, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Japonya, ABD, Tunus, Çin, Vietnam, Tayland, Brezilya, Kenya ve Özbekistan’a ziyaretler yapan ATSO UR-GE firmaları, toplam 177 bin 121 km yol kat ederek ihracat ağlarını geliştirdiler.