ATSO’dan “Devlet Destekleri Zirvesi”

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından webinar üzerinden “Devlet Destekleri Zirvesi” düzenlenecek. 10 farklı kurumun desteklerinin anlatılacağı ve 25 Eylül tarihinde düzenlenecek zirveye, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katılacak.

İlki 2017 yılında gerçekleşen ve yapıldığı her yıl üyelerden büyük ilgi gören “Antalya Devlet Destekleri Zirvesi”nin 4’üncüsü bu yıl pandemi nedeniyle webinar üzerinden gerçekleştirilecek.Antalya Devlet Destekleri Zirvesi’nin bu yıl dördüncüsünü düzenleyeceklerini belirten ATSO Başkanı Davut Çetin, “Bundan önceki üç zirvemiz de üyelerimizden yoğun talep gördü. 25 Eylül’de gerçekleştireceğimiz dördüncü zirve pandemi nedeniyle online olarak yapılacak.

Webinar üzerinden yapılacak zirvemize bu yıl Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu da konuk olacak” dedi.

10 kurumun destekleri anlatılacak

Yaşanan pandemi süreci nedeniyle zirvenin öneminin daha da arttığını kaydeden Davut Çetin, “Koronavirüs salgını nedeniyle iş yerlerinden ayrılamayan firma temsilcileri, kamu kurumlarının teşviklerinden fazla haberdar olamadılar. Bu zirveyle, doğru bilgiyi ve son gelişmeleri güncel olarak, doğrudan desteği veren kurum yetkilisinin ağzından üyelerimize sunacağız. Katılımcılar tek bir etkinlik ile 10 farklı kurumun sunduğu destekleri öğrenebilecekler. Kurum temsilcilerinin yaptıkları sunumlardan sonra kısa bir soru-cevap seansı da olacak” dedi.