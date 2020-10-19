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ATSO’dan eğitime katkı

ANTALYA HABERLERİ  | 19.10.2020 14:51 | Son Güncelleme

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından bu yıl ilk kez verilen Kente Önem Katanlar Ödülleri’ni kazananlar adına Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yaptırılan modern spor salonu, imzalanan protokolle İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne devredildi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından bu yıl ilk kez verilen Kente Önem Katanlar Ödülleri’ni kazananlar adına Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yaptırılan modern spor salonu, imzalanan protokolle İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne devredildi. Devir protokolü ATSO Başkanı Davut Çetin ve İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er tarafından imzalandı.
ATSO Başkan Yardımcısı Mustafa Atılgan ve ATSO Genel Sekreteri Vildan Demer’in de bulunduğu devir toplantısında protokolle ilgili bilgi veren ATSO Başkanı Davut Çetin şunları kaydetti:
“ATSO KÖK Ödülleri’ni kazanan kişiler ve kurumlar adına Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yaptırdığımız modern spor salonunu İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze devretmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 2020 yılından itibaren, kısaca KÖK olarak adlandırdığımız ATSO Kente Önem Katanlar Ödülleri ile yıllardır alışılagelmiş ödül ve ödül töreni anlayışını, tüm Antalya için heyecan verici, kalıcı bir eserle uzun süre hatırlanacak ve yaşayacak bir projeye dönüştürdük. ATSO olarak Kente Önem Katanlar’ın isimlerini her yıl eğitim alanında bir soysal sorumluluk projesi ile taçlandıracağız. ATSO üyeleri adına Antalya’ya ve gelecek nesillere güzel bir eser kazandırmayı hedefliyoruz. Bu yıl KÖK Ödülleri’ni kazananların isimleri, Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yaptırdığımız modern Spor Salonu’nun girişinde ‘Bu Spor Salonu, ATSO’nun 2020 Yılı Ödül Sahipleri Adına Yaptırılmıştır’ başlığıyla yazıyor. KÖK ödülü alanlar adına kentimize ve çocuklarımıza güzel bir eser kazandırdığımızı düşünüyorum”
İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er de, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın Kente Önem Katanlar Ödülleri’yle başlattığı çalışmadan mutluluk duyduğunu belirterek, ATSO Başkanı Davut Çetin nezdinde bu projede emeği geçenlere ve tüm oda üyelerine teşekkür etti.

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