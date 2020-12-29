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ATSO’dan eğitime tablet desteği

ADIYAMAN HABERLERİ  | 29.12.2020 16:21 | Son Güncelleme

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından 55 adet tablet ile uzaktan eğitime destek verdi.Korona virüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim alan ve imkansızlıklar nedeniyle tableti bulunmayan öğrencilere bir yardım da ATSO’dan geldi.

ATSO’dan eğitime tablet desteği

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından 55 adet tablet ile uzaktan eğitime destek verdi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim alan ve imkansızlıklar nedeniyle tableti bulunmayan öğrencilere bir yardım da ATSO’dan geldi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin girişimiyle ATSO tarafından 55 adet tablet bağışlandı.
Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz’e tabletleri teslim etti.
Mustafa Uslu, her yıl eğitime yönelik yardımlar yapıldığını dile getirerek, “Daha önceki yıllarda ihtiyaç sahibi öğrenciler için giysi, kırtasiye yardımları yapıyorduk. Ancak bu yıl uzaktan eğitimde ihtiyaç olan tabletler ile eğitime katkı sağlamak istedik. Oda olarak 55 adet tableti öğrencilerimizin kullanımı için Milli Eğitim Müdürümüz Ahmet Alagöz’e teslim ediyoruz. Bundan sonrada sosyal duyarlılığımız devam edecek. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı atlatacağız ve bu sıkıntılı günler bitecek” diye konuştu.
Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ise konuşmasında, “Pandemi sürecinde yüz yüze eğitime ara verildiği bu dönemde birçok hayırsever ve sivil toplum kuruluşu gibi ATSO’da duyarlılık gösterdi. Allah razı olsun, öğrencilerimizi unutmadılar. Öğrencilerimize, amacına uygun bir şekilde ulaştıracağız. Başka sivil toplum kuruluşlarından da çocuklarımızın eğitimine destek olmalarını çağrısında bulunuyoruz” diye konuştu.

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