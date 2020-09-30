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Attamah’a taraftardan stoper tepkisi

KAYSERİ HABERLERİ  | 30.09.2020 09:14 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor futbolcusu Joseph Attamah’a Kayserispor taraftarı tepki gösterdi.Süper Lig’de son 2 maçını kaybeden Hes Kablo Kayserispor’da taraftarlar stoper mevkiinde görev yapan ve hatalı bir oyun sergileyen Joseph Attamah’a tepki gösterdi.

Attamah’a taraftardan stoper tepkisi

Hes Kablo Kayserispor futbolcusu Joseph Attamah’a Kayserispor taraftarı tepki gösterdi.
Süper Lig’de son 2 maçını kaybeden Hes Kablo Kayserispor’da taraftarlar stoper mevkiinde görev yapan ve hatalı bir oyun sergileyen Joseph Attamah’a tepki gösterdi. Sosyal paylaşım sitesindeki hesabı üzerinden "Ya günü koşarsın ya da gün seni koşar. Pazartesi günleri, yılda 52 kez yeni başlangıçlar sunan çalışma haftasının başlangıcıdır! Memnuniyetle yatacaksanız, her sabah kararlılıkla kalkmanız gerekir" şeklinde bir paylaşım yapan Attamah’a Kayserispor taraftarları ilginç tepkiler gösterdi.
Attamah’ın Twitter üzerinden yaptığı paylaşıma sarı kırmızılı taraftarlar, stoper mevkiinde oynamaması tavsiyesinde bulunarak serzenişte bulundu. Attamah’a tepki gösteren taraftarlar, "Bizim de her sabah mutlu veya mutsuz uyanma sebebimiz senin hataların oluyor 2 haftadır. Kendine gelmelisin, yüzlerce taraftarın sevgisi ağır olur", "Biz hocaya laf anlatamadık. Ben stoper oynamak istemiyorum de. Zorla oynatacak değil ya!", "Attamah mümkünse stoper oynama sen bu takımda ayağına topu alınca elin ayağına dolaşmasın daha garanti oyna", "Attamah gözünü sevem stoper oynamam de ne olur stoper oynama lütfen Allah rızası için stoper oynama" şeklinde cevap yazdılar.

Attamah’a taraftardan stoper tepkisi

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