Attığı golle olay yaratmıştı! Arda Güler'den paylaşım geldi

İspanya La Liga’da Real Madrid, sahasında Elche CF’yi 4-1 mağlup ederek haftayı üç puanla kapattı. Karşılaşmanın en çok konuşulan anı ise milli futbolcu Arda Güler'den geldi.

Mücadelenin 89. dakikasında orta sahaya yakın bir noktada topu kazanan genç yıldız, rakip kalecinin önde olduğunu fark edince şansını uzaktan denedi. Yaklaşık 70 metreden yaptığı vuruş filelerle buluşurken ortaya çıkan gol, hem tribünleri ayağa kaldırdı hem de futbolseverleri hayran bıraktı.

ARDA'DAN ESPRİLİ PAYLAŞIM

Bu olağanüstü vuruş, La Liga tarihinde en uzak mesafeden atılan gol olarak kayıtlara geçti. Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından golünü paylaşan Arda Güler ise esprili bir notla gündem oldu.

"BUNU EVDE DENEMEYİN"

Genç yıldız paylaşımında, “Bunu evde denemeyin” ifadelerini kullanarak taraftarlarını güldürdü. Milli futbolcunun tarihi golü kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.