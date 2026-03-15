Attığı golle olay yaratmıştı! Arda Güler'den paylaşım geldi

Real Madrid’in Elche’yi 4-1 mağlup ettiği maçta Arda Güler damga vurdu. Milli futbolcu, 89. dakikada yaklaşık 70 metreden attığı golle La Liga tarihine geçti. En uzaktan atılan gol olarak kayıtlara geçen bu vuruş sonrası Arda Güler’in “Bunu evde denemeyin” notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü.

Cevdet Berker İşleyen
Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
İspanya La Liga’da Real Madrid, sahasında Elche CF’yi 4-1 mağlup ederek haftayı üç puanla kapattı. Karşılaşmanın en çok konuşulan anı ise milli futbolcu Arda Güler'den geldi.

Mücadelenin 89. dakikasında orta sahaya yakın bir noktada topu kazanan genç yıldız, rakip kalecinin önde olduğunu fark edince şansını uzaktan denedi. Yaklaşık 70 metreden yaptığı vuruş filelerle buluşurken ortaya çıkan gol, hem tribünleri ayağa kaldırdı hem de futbolseverleri hayran bıraktı.

ARDA'DAN ESPRİLİ PAYLAŞIM

Bu olağanüstü vuruş, La Liga tarihinde en uzak mesafeden atılan gol olarak kayıtlara geçti. Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından golünü paylaşan Arda Güler ise esprili bir notla gündem oldu.

"BUNU EVDE DENEMEYİN"

Genç yıldız paylaşımında, “Bunu evde denemeyin” ifadelerini kullanarak taraftarlarını güldürdü. Milli futbolcunun tarihi golü kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Husiler İran'ın yanında savaşa katılacaklarını duyurdu

Tedirgin eden ABD açıklaması! Orta Doğu'nun hepsini kapsıyor

Arda Güler yüzyılın golünü attı! Orta sahanın bile gerisinden rakip kaleye roket yolladı

Evinde ölü bulunmuştu! Şoke eden iddia: ''İntihar süsü...''

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

İslam Memiş yatırımcıyı altın için net uyardı: 'Fırsat var'

