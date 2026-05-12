Beyoğlu'nda Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira darbedildi! Saldırgan yakalandı

Camiikebir Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezindeki bir kafenin önünde bir kişi, Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'yı darbetti.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

TAKSİDE YAKALANDI

Ekipler, Torreira'ya yumruk atan Y.Y'yi (32) olay yerinden uzaklaşmak için bindiği takside yakalayarak gözaltına aldı. Torreira'nın yapılan kontrollerinde sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık olduğu tespit edildi.

TORREIRA ŞİKAYETÇİ OLDU

Yapılan araştırmada şüphelinin "kasten yaralama" suçundan kaydı bulunduğu anlaşıldı. Lucas Torreira'nın şüpheliden davacı ve şikayetçi olduğu öğrenildi.

ŞOFÖRÜ AYIRIRKEN YUMRUK ATTI

Polis ekipleri, olay sırasında Torreira'nın şoförü E.S'nin (39) de ayırmak maksatlı Y.Y'ye yumruk attığını belirledi. Öte yandan, şüpheli Y.Y. hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.