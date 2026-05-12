SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Beyoğlu'nda Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira darbedildi! Saldırgan yakalandı

Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Torreira yumruklu saldırıya uğradı. Torreira'ya yumruk atan şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Beyoğlu'nda, Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'yı darbeden şüpheli gözaltına alındı.

Beyoğlu'nda Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira darbedildi! Saldırgan yakalandı
Cevdet Berker İşleyen
Lucas Torreira

Lucas Torreira

URU Uruguay
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Camiikebir Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezindeki bir kafenin önünde bir kişi, Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'yı darbetti.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

TAKSİDE YAKALANDI

Beyoğlu nda Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira darbedildi! Saldırgan yakalandı 1

Ekipler, Torreira'ya yumruk atan Y.Y'yi (32) olay yerinden uzaklaşmak için bindiği takside yakalayarak gözaltına aldı. Torreira'nın yapılan kontrollerinde sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık olduğu tespit edildi.

TORREIRA ŞİKAYETÇİ OLDU

Beyoğlu nda Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira darbedildi! Saldırgan yakalandı 2

Yapılan araştırmada şüphelinin "kasten yaralama" suçundan kaydı bulunduğu anlaşıldı. Lucas Torreira'nın şüpheliden davacı ve şikayetçi olduğu öğrenildi.

ŞOFÖRÜ AYIRIRKEN YUMRUK ATTI

Beyoğlu nda Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira darbedildi! Saldırgan yakalandı 3

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Polis ekipleri, olay sırasında Torreira'nın şoförü E.S'nin (39) de ayırmak maksatlı Y.Y'ye yumruk attığını belirledi. Öte yandan, şüpheli Y.Y. hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Arda Turan gelecek sezon çalıştıracağı takımı açıkladı!Arda Turan gelecek sezon çalıştıracağı takımı açıkladı!
TFF Başkanı Montella'ya teklif yapan takımı duyurup kararı açıkladı!TFF Başkanı Montella'ya teklif yapan takımı duyurup kararı açıkladı!
Anahtar Kelimeler:
Lucas Torreira son dakika galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beklenen anketi Hakan Bayrakçı duyurdu: Bugün seçim olsa kim kazanır?

Beklenen anketi Hakan Bayrakçı duyurdu: Bugün seçim olsa kim kazanır?

Mustafa Destici'den Ahmet Türk'e: "Ne Kürdistan'ı lan!"

Mustafa Destici'den Ahmet Türk'e: "Ne Kürdistan'ı lan!"

Yeni sezonun ilk transfer bombası! Trabzonspor'dan Galatasaray'a dev çalım

Yeni sezonun ilk transfer bombası! Trabzonspor'dan Galatasaray'a dev çalım

Derin dekoltesine yorum yağdı! "Estetik mi yaptırdın?"

Derin dekoltesine yorum yağdı! "Estetik mi yaptırdın?"

150 bin TL maaş konuşuluyordu! Asgari ücretle işe başladılar

150 bin TL maaş konuşuluyordu! Asgari ücretle işe başladılar

24 ay geri ödemesiz, 10 milyon dolarlık finansman imkanı

24 ay geri ödemesiz, 10 milyon dolarlık finansman imkanı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.