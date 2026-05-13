Çok Güzel Hareketler 2 'Papaz Olduk' skecini yayından kaldırdı! Özür dilediler

Star Tv ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan Çok Güzel Hareketler 2'nin son bölümde yer alan “Papaz Olduk” skeci seyircinin tepkisini çekti. Gelen tepkiler üzerine bölüm yayından kaldırıldı.

Öznur Yaslı İkier

Pazartesi akşamları Star TV ekranlarında seyircisinin karşısına çıkan Çok Güzel Hareketler 2'de son olarak “Papaz Olduk” skeci yayınlandı.

Müslüman bir aile ile Hristiyan bir ailenin kız isteme töreninin canlandırıldığı skeç büyük tepki çekti. ÇGH gelen tepkiler üzerine bölümü yayından kaldırdı ve bir özür metni yayınladı.

'ÖZÜR DİLİYORUZ'

ÇGH ekibinin açıklamasında, “Son bölümümüzdeki bir skecimizde amacını aşan bir ifadeye yer verdiğimizi üzülerek fark ettik. İlgili skeç YouTube yayın listemizden çıkarılmıştır. Kırdığımız herkesten içtenlikle özür diliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Skeçte kullanılan, Hristiyanlıkla ilgili ifadelerden bazıları şöyle:

“Abraham’ın babası papaz. Ben şimdi nasıl papazla dünür olayım?

Gelirken ne getirsinler? – Kelime-i şehadet getirsinler

Papaz eriği pahalı oluyor, gelirken bir yarım kilo…

Kapı çalarken: “Bizim için çanlar çalıyor”

Kapı açılırken: “Aç bakalım, başlasın haçlı seferleri”

“Senin elinden zehir olsa içerim” - “Tabii bunlar iyi bilir Bizans’ın oyunlarını”

“Ne de olsa papaz her gün pilav yemez”

“Papaz kaçtı”

“Papaz, kız, vale”

