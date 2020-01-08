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  4. Attığın fidan olsun’ kampanyasına Fethiye’den destek geldi

Attığın fidan olsun’ kampanyasına Fethiye’den destek geldi

MUĞLA HABERLERİ  | 08.01.2020 20:09 | Son Güncelleme

Türkiye Basketbol Ligi takımları arasında başlatılan “Attığın, Fidan Olsun” fidan dikimi kampanyasına Fethiye Belediyesi ve Lokman Hekim Fethiye Belediyespor Takımı da katıldı.Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, kulüp yöneticileri, teknik heyet ve sporcularının katılım sağladığı fidan dikiminde Beşkaza Spor Salonu çevresine fıstık çamı ağacı dikimi yapıldı.Fethiye Belediyesi ve Lokman Hekim Fethiye Belediyespor Basketbol tarafından organize edilen ‘Attığın fidan olsun’ kampanyası kapsamında fidanlar toprakla buluştu.

Türkiye Basketbol Ligi takımları arasında başlatılan “Attığın, Fidan Olsun” fidan dikimi kampanyasına Fethiye Belediyesi ve Lokman Hekim Fethiye Belediyespor Takımı da katıldı.
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, kulüp yöneticileri, teknik heyet ve sporcularının katılım sağladığı fidan dikiminde Beşkaza Spor Salonu çevresine fıstık çamı ağacı dikimi yapıldı.

Fethiye Belediyesi ve Lokman Hekim Fethiye Belediyespor Basketbol tarafından organize edilen ‘Attığın fidan olsun’ kampanyası kapsamında fidanlar toprakla buluştu. Fethiye’nin Dev adamları, Değirmenbaşı Mevkiinde yer alan Beşkaza Spor Salonu yanındaki araziye ‘Attığın Fidan Olsun’ kampanyası kapsamında fidan dikti. Fidan dikim etkinliğine Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye Belediyesi Başkan Yardımcısı Oğuz Bolelli, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor Basketbol Kulübü Başkanı Selamettin Yılmaz, kulüp yöneticileri, kulüp sporcuları Fethiye Beşiktaşlılar Derneği, CHP Fethiye İlçe Başkan Adayı Mehmet Demir, Fethiye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ile vatandaşlar katılım sağladı.

Karaca maça davet etti.
Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü’ne de verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, “Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan bu organizasyon Lokman Hekim Fethiye Belediyespor Basketbol Takımı tarafından Fethiye’de devam ediyor. Basketbolcu arkadaşlarımız ve STK’lar ile birlikte bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Bu basketbola ilgiyi çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan bir proje. Fethiye’de her geçen gün basketbola olan ilginin arttığını görmekten çok mutlu olduğumuz ifade etmek istiyorum. Küçücük bütçelerle burada nelerin oluşturulabileceğini basketbol takımımız ve yönetimdeki değerli arkadaşlarımız gösteriyorlar. Şuan itibariyle ligde zirvedeyiz. Sezon sonunda şampiyon olduğumuz takdirde Süper Lig’de yine buradaki coşkulu taraftarımızla birlikte ve bizler belediye olarak takımımıza destek olmaya devam edeceğiz. Fethiye’de yaşayan tüm sporseverlerimizi 11 Ocak Cumartesi günü saat 17.00’daki maçımıza davet ediyorum. Buradaki coşkuyla alamayacağımız maç yok. Takımımıza emin adımla gittiği, başarı dolu sezonun sonunu kupayla taçlandırması diliyorum” ifadelerini kullandı.

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor Basketbol Kulübü Başkanı Selamettin Yılmaz ise, “ ‘Attığın fidan olsun’ Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan bir kampanyaydı. Bizde bugün farkındalık oluşturmak için devam ettirdik. Hayırlı olsun ve fidanların geleceği kupalarla taçlansın” dedi.

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