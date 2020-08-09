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Attığını vuran 400 sporcu Tokat’ta buluştu

TOKAT HABERLERİ  | 09.08.2020 13:55 | Son Güncelleme

Tokat’ta düzenlenen atıcılık yarışmasında 10 ilden 400’e yakın sporcu rekabete tutuştu.Akdoğan Avcılar Atıcılar Kulübü tarafından düzenlenen organizasyon Tokat Organize Sanayi Bölgesinde düzenlendi.

Tokat’ta düzenlenen atıcılık yarışmasında 10 ilden 400’e yakın sporcu rekabete tutuştu.
Akdoğan Avcılar Atıcılar Kulübü tarafından düzenlenen organizasyon Tokat Organize Sanayi Bölgesinde düzenlendi. Organizasyona 10 ilden 400 atış sporcusu katıldı. Kente gelen sporcular, trap, hareketli domuz, tavşan ve tek atış dallarında birbirleriyle rekabet etti. Organizasyona ev sahipliği yapan Akdoğan Avcılar Atıcılar Kulübü Başkanı Adem Şahin: “Bu yıl 5’incisini düzenliyoruz. Bu sene pandemi sürecinden dolayı çok faaliyet yapamadık, ilk defa yeni başladık. Eskiden sadece trap yarışımız vardı, bu sene artı olarak, hareketli domuz, tavşan ve amatör trapı etkin hale getirdik. Samsun, Sivas, Kayseri, Çorum, Amasya, Tosya, Kastamonu, Giresun, Ordu ve birçok ilçeden katılım var. Toplam şuanda 400’e yakın katılım var. Hararetli geçiyor, Çok iddialı sporcularımız var. İnşallah kazasız, belasız güzel bir yarışma düzenleyip sonuca ulaşacağız” şeklinde konuştu.
Organizasyona Niksar’dan katılan iddialı sporculardan Mehmet Kaynak, organizasyonun gayet güzel ve harika dizayn edilmiş olduğuna dikkat çekerek, kıyasıya rekabetin görüldüğü yarışların kazasız belasız tamamlanması arzusunda olduklarını söyledi.
Öte yandan yarışmaların amatör trap kısmında bayan atıcılar da tüfekleri ile hareketli hedefler üzerinde hünerlerini gösterdi.

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