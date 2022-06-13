YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. "Attila İlhan Edebiyat Buluşmaları" edebiyatçıları ağırlayacak

"Attila İlhan Edebiyat Buluşmaları" edebiyatçıları ağırlayacak

13.06.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Attila İlhan Edebiyat Buluşmaları" edebiyatçıları ağırlayacak

İSTANBUL (AA) - Attila İlhan, doğumunun 97. yıldönümünde Attila İlhan Vakfı ve Şişli Belediyesi iş birliğiyle düzenlenecek "Attila İlhan Edebiyat Buluşmaları"nda anılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte şairin toplumcu gerçekçi şiir anlayışının etkili olduğu evre, bireyin kendi varlığını ve evrendeki yerini sorguladığı evre ve neoklasik dönem olarak 3 farklı dönemde şekillenen yazım serüveni konuşulacak.

Ünlü edebiyatçıların büyük şairi anlatacağı buluşmalar, 15 Haziran'da "Bir Kere Doğmuşum / Ölmek Yasak" temasıyla Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde gerçekleştirilecek.

Doğan Hızlan'ın yöneteceği ilk oturumda Gülten Dayıoğlu, Nedret Çatay, Dr. Çilem Tercüman ve Metin Celal'in katılımıyla "Attila İlhan ve Sanat" konusu tartışılacak.

"Dijital Dünyadaki Gelişmeleri Edebiyata Etkisi" başlıklı Prof. Dr. Yakup Çelik'in yöneteceği ikinci oturumunda ise Prof. Dr. Seval Şahin, Haydar Ergülen, Nilay Özer ve Doç. Dr. Didem Ardalı Büyükarman konuşacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeryüzü Doktorları Derneği'nden “Kurban Olsun, Sağlık Olsun Kampanyası”Yeryüzü Doktorları Derneği'nden “Kurban Olsun, Sağlık Olsun Kampanyası”
Denizli'de kaybolan 2 gencin son görüştükleri kişi gözaltına alındıDenizli'de kaybolan 2 gencin son görüştükleri kişi gözaltına alındı
Antalya'da halk otobüsüne arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldüAntalya'da halk otobüsüne arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Anahtar Kelimeler:
Attila İlhan

İstanbul Namaz Vakitleri 13 Haziran Pazartesi

İmsak
03:24
Sabah
05:24
Öğle
13:09
İkindi
17:09
Akşam
20:44
Yatsı
22:34

İstanbul Nöbetçi Eczaneler13 Haziran Pazartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Merve Nur Eczanesi
Arnavutkoy
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Çilek Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Önce sözlü taciz ettiler! Sonra darbettiler

Önce sözlü taciz ettiler! Sonra darbettiler

Partiler çoğaldı, isyan ettiler! “Çıplak erkek sıkıntısı var”

Partiler çoğaldı, isyan ettiler! “Çıplak erkek sıkıntısı var”

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Bikinili poz! Güneş yanığıyla dalga geçti

Bikinili poz! Güneş yanığıyla dalga geçti

6 gün boyunca dehşeti yaşadı! Taciz, tecavüz, işkence...

6 gün boyunca dehşeti yaşadı! Taciz, tecavüz, işkence...

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.