ATÜ akademik kadroyu güçlendirmeye odaklandı

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, akademik kadroyu güçlendirmeye odaklandıklarını belirterek, “Alanının en iyileriyle kadro oluşturma çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) Başkanı Cafer Esendemir ve Yönetim Kurulu Üyelerini kabulünden yaptığı açıklamada, yeni yerleşkenin altyapı çalışmalarını sürdürürken önceliği kurumsallaşmaya ve akademik kadroyu güçlendirmeye verdiklerini söyledi. Prof. Dr. Tümay, “Kadromuzu alanının en iyilerinden oluşan genç akademisyenlerle güçlendiriyoruz. Yeni bir üniversite olmamıza rağmen örneğin Bilgisayar ve Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümümüz akademisyenleriyle Türkiye’nin iyi üniversiteleriyle rekabet edebilir hale geldi. Tüm fakülte ve bölümlerimizde akademik kadroyu güçlendirmeye yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Kadromuzda yer alan akademisyenlerin yaklaşık yüzde 15’e yakını TÜBİTAK ve yurtdışı fonlu projeler yürütüyor” dedi.

Üniversitenin uluslararası yayın sıralamasında üst sıralara yükselişinin devam ettiğini belirten Tümay, bu başarının üniversitede eğitim veren, uluslararası çalışmalar yürüten hocalarla gerçekleştiğini söyledi. Tümay, üniversite sanayi iş birliğinde akılcı, hayatın ihtiyaçlarını giderecek, katma değer sağlayacak projeler üzerinde çalıştıklarını ifade ederek, Temsa ile uzun süredir önemli projeler üzerinde çalışıldığını ve bu sürecin halen devam ettiğini söyledi. Tümay, akademik vizyonun sanayide ürüne dönüşmesinin ve patentli ürünlerin ortaya çıkmasının ülke için değerine vurgu yaparak, “Tüm bölümlerde eğimler İngilizce veriliyor. Yabancı Diller Bölümümüz uluslararası platformda akredite edildi. Bu anlamda Türkiye’nin en önde gelen üniversiteleri arasına girdik” diye konuştu.