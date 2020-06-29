ATÜ Duty Free, yolcularıyla yeniden buluşuyor

İSTANBUL (AA) - TAV Havalimanları ve Unifree Duty Free/Gebr. Heinemann ortaklığı olan ATÜ Duty Free, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yolculara ve çalışanlarına yönelik güvenlik ve sağlık tedbirleri kapsamındaki detaylı hazırlıklarını tamamladı ve mağazalarını kademeli olarak yeniden yolcularıyla buluşturmaya başladı.

TAV Havalimanları'ndan yapılan açıklamaya göre, yeni süreçte alınan önlemler kapsamında, tüm çalışanların, maske, siperlik ve eldiven kullanması kararlaştırıldı.

Mağazalarda birçok alana sosyal mesafeyi hatırlatıcı görseller ve yer etiketleri yerleştirildi. Mağaza girişlerinde ve iç bölümlerde yolcuların ellerini dezenfekte edebilmeleri için dezenfeksiyon üniteleri konumlandırıldı.

Bununla birlikte mağazalarda sık temas edilen yüzeyler periyodik olarak dezenfekte ediliyor; parfüm tester'ları, giyim ve aksesuar ürünleri, alışveriş sepetleri, POS makineleri ise her deneme ve kullanımdan sonra uygun solüsyonlarla temizleniyor.

Kasa bölümleri ise güvenlik tedbirleri kapsamında pleksi cam uygulamasıyla kaplandı.

Tüm bu kapsamlı önlemlerle birlikte, ATÜ'nün Türkiye'de ilk olarak Bodrum iç hatlar mağazasının ardından İstanbul Havalimanı'nda işlettiği dünyaca ünlü markalara ait butiklerden Hermes, Bvlgari ve Montblanc açıldı.