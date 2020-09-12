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ATV’li başkan

ADANA HABERLERİ  | 12.09.2020 14:56 | Son Güncelleme

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, belediyeye ait ATV ile ilçede devam eden orman yangınında çalışan personellerini ziyaret edip kolaylıklar diledi.Pozantı’ya bağlı Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisinde 4 gündür devam eden orman yangınına müdahale devam ediyor.

ATV’li başkan

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, belediyeye ait ATV ile ilçede devam eden orman yangınında çalışan personellerini ziyaret edip kolaylıklar diledi.
Pozantı’ya bağlı Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisinde 4 gündür devam eden orman yangınına müdahale devam ediyor. Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü yangına 4 helikopter, 53 arazöz, 18 su tankı, iş makineleri ile 400 personel müdahale ediyor.
Başkan Mustafa Çay’da belediyenin resmi ATV’ye binerek tek başına yangın alanlarına gidip orman personellerine kolaylıklar diledi.

ATV’li başkan

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Özsoy Eczanesi
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