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AÜ Antalya Devlet Konservatuvarı’nda görev değişimi

ANTALYA HABERLERİ  | 20.11.2020 11:43 | Son Güncelleme

Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı’nda görev değişimi yaşandı.

Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı’nda görev değişimi yaşandı. Prof. Dr. Nihan Yağışan görevini Müzik Bölümü Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Attila Kadri Şendil’e devretti.
Pandemi kuralları çerçevesinde Antalya Devlet Konservatuvarı bahçesinde yapılan devir teslim töreninde Antalya Devlet Konservatuvarı önceki dönem Müdürü Prof. Dr. Nihan Yağışan, Prof. Dr. Attila Kadri Şendil’e görevi devretti. Şendil ise Prof. Dr. Nihan Yağışan, konservatuvar müdür yardımcıları Doç. Dr. Sonat Coşkuner ve Dr. Öğr. Üyesi Sevilay Gök Akyıldız’a çiçek takdim ederek, konservatuvar için yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür belgesi takdim etti.
Prof. Dr. Attila Kadri Şendil kimdir?
Prof. Dr. Kamran İnce’nin daveti üzerine doktorasını yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne giden Prof. Dr. Attila Kadri Şendil, 2009’un Aralık ayında University of Memphis’te kompozisyon alanında doktorasını tamamlayıp yurda dönerek 2010 Eylül ayında Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı’nda göreve başladı.
Prof. Dr. Attila Kadri Şendil, kompozisyon alanında gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası yarışmalardan birçok ödül aldı, bunun yanında eserleri Türkiye, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya’da çeşitli konserlerde seslendirildi. Son olarak Prof. Dr. Şendil’in Komische Oper Berlin’in siparişi üzerine bestelediği 2 perdelik “Bremen Mızıkacıları” çocuk operası dünya prömiyerini 2017 yılında Berlin’de gerçekleştirildi ve 20 temsil olarak iki yıl boyunca sahnelendi.

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