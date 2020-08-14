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AÜ bale sınavlarını anlık dijital olarak yaptı

ANTALYA HABERLERİ  | 14.08.2020 15:54 | Son Güncelleme

Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı Bale Ana sanat Dalı Bale Programı, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı özel yetenek sınavına katılan öğrencileri dijital alt yapı kullanarak karşılıklı anlık ses ve görüntü iletimi sistemiyle gerçekleştirdi.Antalya Devlet Konservatuvarı Bale Salonu’nda gerçekleştirilen sınavda adaylar, sınava tek tek katılarak diğer adaylardan ve komisyondan izole bir şekilde sınava tabii tutuldu.

Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı Bale Ana sanat Dalı Bale Programı, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı özel yetenek sınavına katılan öğrencileri dijital alt yapı kullanarak karşılıklı anlık ses ve görüntü iletimi sistemiyle gerçekleştirdi.
Antalya Devlet Konservatuvarı Bale Salonu’nda gerçekleştirilen sınavda adaylar, sınava tek tek katılarak diğer adaylardan ve komisyondan izole bir şekilde sınava tabii tutuldu. Jüri olarak Ana Sanat Dalı Başkanı Öğr. Gör. İlknur Gora, Öğr. Gör. Aleksandr Volkov, Öğr. Elm. Alev Nur Mutal Aksoy ve Öğr. Elm. Özge Uygan’ın yer aldığı sınav değerlendirme komisyonu yan salondan sesin ve görüntünün anlık dijital olarak aktarılmasıyla adayların değerlendirmesini yaparken adaylarda komisyonu dinleyip izleyebildi. Sınava katılan adaylar bulaş riski en aza indirilmiş şekilde sınavlarını tamamladı.
Antalya Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Nihan Yağışan, “Bu yıl dünyayı saran, eğitim sistemini ve sınavları da yakından etkileyen pandemi sebebiyle Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı 2020-2021 eğitim öğretim yılı özel yetenek sınavına katılan öğrencilerin sınav yönteminde bir ilke imza atarak, dijital alt yapı sistemini kullandık. Karşılıklı anlık ses ve görüntü iletimiyle canlı ancak diğer adaylardan ve komisyondan izole bir sınav şekli ile sınavlar gerçekleştirildi.” şeklinde konuştu.
Prof. Dr. Yağışan, “Pandemi dönemi sanat eğitimi veren okullar içinde sistemi ilk uygulayan Konservatuvarımız bulaş riskini en aza indiren oldukça başarılı bir sınav dönemi geçirmektedir. Aldığı çevresel ve uygulama tedbirleri yanında Tıp Fakültemizin de desteğiyle herhangi bir sağlık problemine karşı sınav esnasında öğrencilere bir paramedik sağlık görevlisi de eşlik etti.” dedi.

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