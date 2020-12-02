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AÜ Hemşirelik Fakültesi’nden Akademik Gelişim Konferansı

ANTALYA HABERLERİ  | 02.12.2020 12:40 | Son Güncelleme

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hemşirelik Fakültesi Araştırma Görevlileri Temsilciliği tarafından ’Akademik Gelişim Konferansı’ düzenlendi.AÜ Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof.

AÜ Hemşirelik Fakültesi’nden Akademik Gelişim Konferansı

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hemşirelik Fakültesi Araştırma Görevlileri Temsilciliği tarafından ’Akademik Gelişim Konferansı’ düzenlendi.
AÜ Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Özer’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen online konferansta Prof. Dr. Kadriye Buldukoğlu, Doç. Dr. Öznur Körükçü ve Dr. Öğr. Üyesi Selma Turan Kavradım konuşmacı olarak yer aldı. Konuşmacılar, Akademik Nosyon ve İlkeleri, Doçentlik ve Post-Doc Hazırlık Süreci ve Dr. Öğr. Üyeliği Hazırlık Süreci hakkında bilgiler paylaştı.
2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Araştırma Görevlileri Temsilciliği bilimsel etkinlikleri kapsamında online platformda düzenlenen konferansta, Hemşirelik Fakültesi ve diğer fakültelerden bir çok katılımcı yer aldı. Konferansın açılış konuşmasını yapan Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Özer, genç akademisyenlere ve akademik gelişime çok değer verdiğini belirterek, akademisyenler için bu konferansın oldukça önemli olduğunu kaydetti.
Açılış konuşmasının ardından konferansın önemli konularından biri olan Akademik Nosyon ve İlkeler konusunda Prof. Dr. Kadriye Buldukoğlu, Akademik gelişim sürecinin bir aşaması olan Dr. Öğr. Üyeliği Hazırlık Süreci hakkında Dr. Öğr. Üyesi Turan Kavradım, Post-Doc Süreci ve Doçentlik Hazırlık Süreci hakkında ise Doç. Dr. Öznur Körükçü genç akademisyenlerin merak ettiği ve ilgi gösterdiği sunumlarını gerçekleştirdi.
Konferansın son bölümünde, katılımcıların soru ve önerilerine yer verildi. Kapanış konuşmasında, akademik gelişim sürecinin her aşamasının temelinde akademik nosyon ve ilkelerin vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Dekan Özer, genç akademisyenlerin gelişiminde bu tür konferansların önemli olduğunu ve akademik gelişim için düzenlenen her etkinliği desteklediklerini ifade etti.
Dekan Özer, konferansa konuşmacı olarak katkılarını sunan akademisyenlere, katılımcılara, ayrıca konferansın düzenlenmesini sağlayan Hemşirelik Fakültesi Araştırma Görevlileri Temsilciliği’ne teşekkür etti.

AÜ Hemşirelik Fakültesi’nden Akademik Gelişim Konferansı

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