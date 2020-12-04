AÜ Hemşirelik Fakültesi’nden Engelliler Günü söyleşisi

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla, “Yaşamda Hedefi Tutturmak” başlıklı söyleşi gerçekleştirildi. Online gerçekleştirilen söyleşiye, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Özer, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Özer, açılış konuşmasında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün anlam ve önemine vurgu yaparak, farkındalık oluşturmak amacıyla sağlık profesyonellerinin üzerine düşen sorumluluğa dikkat çekti. Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Engelli Öğrenci Birim Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi İlkay Keser’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinliğe, konuşmacı olarak Paralimpik Okçuluk Milli Takım Sporcusu Zehra Özbey Torun ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor Kulübü oyuncusu Tekerlekli Sandalye Basketbol Sporcusu Cavit Torun katıldı. Yaşam deneyimlerinden söz eden katılımcılar, yaşamda hedefi tutturmak için hedef koyabilmenin önemine vurgu yaparak, yaşamın her alanında başarıya ulaşmak için karşılaşılan engellerle mücadele etmekten vazgeçmemek gerektiğini ifade etti.

Etkinliğin sonunda moderatör Dr. Öğr. Üyesi İlkay Keser, engelli bireylerin karşılaştıkları güçlükler ve bu güçlüklerin çözümü için sadece belirli gün ve haftalarda değil her gün duyarlı olunması gerektiğini, engelin değil çözümün parçası olmamız gerektiğini ifade ederek, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Özer’e, konuşmacılara ve tüm katılımcılara katılımları için teşekkür etti.

