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AÜ Rektörü Özkan, AK Partili heyeti ağırladı

01.02.2021 17:46 | Son Güncelleme:
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AÜ Rektörü Özkan, AK Partili heyeti ağırladı

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Özhaseki, Erkan Kandemir ve Fatma Betül Sayan Kaya’yı ağırladı.
Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Özhaseki, Erkan Kandemir, Fatma Betül Sayan Kaya ile milletvekilleri Atay Uslu, İbrahim Aydın, Kemal Çelik, Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal ve Sena Nur Çelik’i Akdeniz Üniversitesi Yönetim Kurulu Salonu’nda ağırladı.
Ziyarette konuşan Özhaseki, Antalya’nın Türkiye’nin göz bebeği olduğunu belirterek, " Antalya son 15 sene büyük bir gelişme gösterdi. Üniversite iş birliği ile bu gelişimin daha da artmasını bekliyoruz.” diye konuştu.
"Türkiye’ye ilgi var"
Fatma Betül Sayan Kaya ise, “Korona virüs süreci sağlık turizmi için bir fırsat oldu. Özellikle Avrupa ülkelerinin bu süreçte sınıfta kaldığını gören Arap ülkelerinden Türkiye’ye büyük ilgi var. Bunu değerlendirmeliyiz.” ifadelerini kullandı.
Yapılan ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden Rektör Özlenen Özkan, “Antalya ve Akdeniz Üniversitesi olarak bir bütün halinde turizmi, özellikle de sağlık turizmini daha da geliştirmek için çalışıyoruz. Antalya özellikle onkoloji ve organ nakli konusunda hem araştırma, hem de tedavi anlamında en üst seviyede.” dedi.

AÜ Rektörü Özkan, AK Partili heyeti ağırladı

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