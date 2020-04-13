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AÜ Teknoloji Transfer Ofisi’ne TÜBİTAK’tan destek

ANTALYA HABERLERİ  | 13.04.2020 10:12 | Son Güncelleme

Akdeniz Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (Akdeniz TTO) TÜBİTAK 1513 “Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı” projesi kapsamında destek almaya hak kazanan beş Teknoloji Transfer Ofisi’nden biri oldu.Teknoloji Transfer Ofislerine (TTO) yönelik TÜBİTAK tarafından sağlanan en kapsamlı program olan TÜBİTAK-1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı ile 6 yıl boyunca fon almaya hak kazanan AKDENİZ TTO, desteğe başvuran 21 üniversite Teknoloji Transfer Ofisi’nden arasında kazanan beş TTO’dan biri olma başarısını gösterdi.Teknoloji Transfer Ofislerine yönelik Türkiye’nin en prestijli projesini Akdeniz Üniversitesi’ne kazandırdıkları için çok mutlu olduğunu söyleyen AKDENİZ TTO Müdürü Doç.

AÜ Teknoloji Transfer Ofisi’ne TÜBİTAK’tan destek

Akdeniz Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (Akdeniz TTO) TÜBİTAK 1513 “Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı” projesi kapsamında destek almaya hak kazanan beş Teknoloji Transfer Ofisi’nden biri oldu.
Teknoloji Transfer Ofislerine (TTO) yönelik TÜBİTAK tarafından sağlanan en kapsamlı program olan TÜBİTAK-1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı ile 6 yıl boyunca fon almaya hak kazanan AKDENİZ TTO, desteğe başvuran 21 üniversite Teknoloji Transfer Ofisi’nden arasında kazanan beş TTO’dan biri olma başarısını gösterdi.
Teknoloji Transfer Ofislerine yönelik Türkiye’nin en prestijli projesini Akdeniz Üniversitesi’ne kazandırdıkları için çok mutlu olduğunu söyleyen AKDENİZ TTO Müdürü Doç. Dr. Olgun Kitapcı, “Aldığımız bu destekle girişimci ekosistemde daha güçlü ve cesur adımlar atacağız. Akademik bilgiyi ekonomiye kazandırmak için daha fazla üniversite-sanayi işbirlikleri yapacağız. Daha fazla ticarileştirme yapacağız. Bölgedeki teknoloji geliştirme bölgelerinde bulunan şirketlerin kapasitesini arttırmak için var gücümüzle çalışacağız. Ayrıca kurumsal kapasiteyi arttıracak ulusal ve uluslararası kaynakları üniversitemize çekeceğiz" dedi.

BİGG Akdeniz
Akdeniz TTO’nun 2015 yılında TR61 Bölgesinde TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme mekanizmalarından yararlanmaya hak kazanan ilk TTO olduğunu ifade eden Kitapcı, ayrıca 2018 yılından itibaren TÜBİTAK adına yenilikçi iş fikirlerini değerlendiren, geliştiren ve iş planına dönüştüren BİGG Uygulayıcı Kuruluşu “BİGG Akdeniz” programı ile teknoloji girişimcilerine hizmet vermeye devam ettiklerini bildirdi.
Bu desteklerin gerek Akdeniz Üniversitesi gerekse Akdeniz Bölgesi için önemli kazanımlar olduğunu ifade eden Kitapcı, “Daha iyisini yapacak yetkinliğe, bu yetkinliğe sahip insan gücüne ve bize destek olan başta Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Ünal olmak üzere güçlü bir yönetime sahibiz. Bu başarının kazanılmasına katkı sağlayan ve destekleyen başta üniversite yönetimi olmak üzere akademisyenlerimiz, öğrencilerimiz, bölge sanayicilerimiz ve ulusal, uluslararası camiadaki tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz” diye konuştu.

AÜ Teknoloji Transfer Ofisi’ne TÜBİTAK’tan destek

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