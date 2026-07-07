Aubameyang Süper Lig'e geliyor! İmza an meselesi

Çorum FK, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında ses getirecek bir ismi gündemine aldı. Süper Lig'in yeni ekibinin, Marsilya'nın yıldız golcüsü Pierre-Emerick Aubameyang için girişimlere başladığı öne sürüldü.

GÖRÜŞME OLUMLU

Gazeteci Sacha Tavolieri'nin aktardığı bilgilere göre Çorum FK, Pierre-Emerick Aubameyang transferi için önemli bir adım attı. Haberde, deneyimli futbolcunun İstanbul'da kulüp yöneticileriyle bir araya geldiği ve yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği belirtildi.

Tarafların maaş konusunda prensip anlaşmasına vardığı ifade edilirken, transferin resmiyet kazanması için Marsilya ile yapılacak görüşmelerin sonuçlanması bekleniyor.

KULÜPLER ANLAŞIRSA...

Çorum FK'nın transferi tamamlayabilmesi adına Fransız temsilcisi Marsilya ile bonservis konusunda uzlaşma sağlaması gerekiyor. Kulüpler arasında anlaşma sağlanması halinde Aubameyang'ın Süper Lig'e transferi resmiyet kazanacak.

24 GOLE DİREKT KATKI

Tecrübeli golcü, geride kalan sezonda Marsilya formasıyla 41 resmi karşılaşmada görev yaptı. Bu süreçte 14 kez fileleri havalandıran Aubameyang, takım arkadaşlarına da 10 gol pası vererek toplam 24 gole doğrudan katkı sağladı.