Mauro Icardi'nin Galatasaray'dan talebi ortaya çıktı!

Arjantin'de sezon öncesi tatilini sürdüren Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili belirsizlik devam ediyor. Hem transfer seçeneklerini değerlendiren hem de özel hayatına ilişkin çıkan haberlerle gündemde kalan yıldız futbolcunun, Galatasaray ile sözleşme görüşmeleri ise henüz sonuçlanmış değil.

GALATASARAY'DAN YENİ TEKLİF

Sarı-kırmızılı yönetimin, Icardi'ye 1+1 yıllık sözleşme ve sezon başına 5 milyon euro maaş içeren bir teklif sunduğu öğrenildi. Kulübün deneyimli forveti takımda tutmak için görüşmelerini sürdürdüğü ifade ediliyor.

ICARDI'NİN BEKLENTİSİ FARKLI

Arjantinli golcünün ise Galatasaray'ın teklifine farklı bir taleple yaklaştığı belirtildi. Icardi'nin 1+1 yıllık sözleşme yerine doğrudan 2 yıllık kontrat istediği, ayrıca yıllık ücretinin 7 milyon euro seviyesinde olmasını talep ettiği aktarıldı.

SON GÖRÜŞME BEKLENİYOR

Taraflar arasındaki pazarlık sürecinin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor. Icardi'nin menajeri Elio Pino'nun, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile son bir görüşme gerçekleştirmesinin ardından transfer sürecinin yönünün belli olacağı ifade ediliyor.