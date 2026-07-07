SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Mauro Icardi'nin Galatasaray'dan talebi ortaya çıktı!

Galatasaray, Mauro Icardi'yi takımda tutmak için 1+1 yıllık ve yıllık 5 milyon euroluk yeni bir teklif sundu. Arjantinli yıldız ise 2 yıllık sözleşme ile sezon başına 7 milyon euro talep ederken, taraflar arasındaki kritik görüşmenin kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

Mauro Icardi'nin Galatasaray'dan talebi ortaya çıktı!
Cevdet Berker İşleyen
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Arjantin'de sezon öncesi tatilini sürdüren Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili belirsizlik devam ediyor. Hem transfer seçeneklerini değerlendiren hem de özel hayatına ilişkin çıkan haberlerle gündemde kalan yıldız futbolcunun, Galatasaray ile sözleşme görüşmeleri ise henüz sonuçlanmış değil.

GALATASARAY'DAN YENİ TEKLİF

Mauro Icardi nin Galatasaray dan talebi ortaya çıktı! 1

Sarı-kırmızılı yönetimin, Icardi'ye 1+1 yıllık sözleşme ve sezon başına 5 milyon euro maaş içeren bir teklif sunduğu öğrenildi. Kulübün deneyimli forveti takımda tutmak için görüşmelerini sürdürdüğü ifade ediliyor.

ICARDI'NİN BEKLENTİSİ FARKLI

Mauro Icardi nin Galatasaray dan talebi ortaya çıktı! 2

Arjantinli golcünün ise Galatasaray'ın teklifine farklı bir taleple yaklaştığı belirtildi. Icardi'nin 1+1 yıllık sözleşme yerine doğrudan 2 yıllık kontrat istediği, ayrıca yıllık ücretinin 7 milyon euro seviyesinde olmasını talep ettiği aktarıldı.

SON GÖRÜŞME BEKLENİYOR

Mauro Icardi nin Galatasaray dan talebi ortaya çıktı! 3

Taraflar arasındaki pazarlık sürecinin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor. Icardi'nin menajeri Elio Pino'nun, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile son bir görüşme gerçekleştirmesinin ardından transfer sürecinin yönünün belli olacağı ifade ediliyor.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aubameyang Süper Lig'e geliyor! İmza an meselesiAubameyang Süper Lig'e geliyor! İmza an meselesi
TFF fikstür çekiminin detaylarını açıkladı! Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu TFF fikstür çekiminin detaylarını açıkladı! Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
Anahtar Kelimeler:
son dakika galatasaray icardi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünyanın gözü Ankara'daki NATO Zirvesi'nde! ABD basını duyurdu: "Trump müjdeyi verecek"

Dünyanın gözü Ankara'daki NATO Zirvesi'nde! ABD basını duyurdu: "Trump müjdeyi verecek"

Macaristan Başbakanı turist gibi İstanbul'u gezdi

Macaristan Başbakanı turist gibi İstanbul'u gezdi

90+1'de gelen zafer! İspanya, Portekiz'i Merino ile eledi

90+1'de gelen zafer! İspanya, Portekiz'i Merino ile eledi

Eski sevgiliden şok iddialar: Suç duyurusunda bulundu

Eski sevgiliden şok iddialar: Suç duyurusunda bulundu

Vatandaş makinelere koştu 'Bayağı kazanç sağladım'

Vatandaş makinelere koştu 'Bayağı kazanç sağladım'

Emekli promosyonlarında yeni rakamlar (Ziraat, Akbank, Garanti)

Emekli promosyonlarında yeni rakamlar (Ziraat, Akbank, Garanti)

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.