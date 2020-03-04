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  4. AÜ’de 3. Uluslararası Antalya Kongresi düzenlendi

AÜ’de 3. Uluslararası Antalya Kongresi düzenlendi

ANTALYA HABERLERİ  | 04.03.2020 11:07 | Son Güncelleme

Antalya’nın Fethi’nin 813’üncü yılı kapsamında düzenlenen 3.

Antalya’nın Fethi’nin 813’üncü yılı kapsamında düzenlenen 3. Uluslararası Antalya Kongresi Akdeniz Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.
Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bumin Kağan Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen Kongre açılışına Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Ertürk, Antalya Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Bedia Koçakoğlu, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.
Moderatörlüğünü Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Havva İşkan Işık’ın yaptığı birinci oturumda, geçmişten günümüze Antalya ve bölgesinde yaşanan doğal afetler konusu alanlarında uzman olan Bahattin Bayram, Şeyda Nur Karabıyık, Doç. Dr. Selahattin Satılmış ve Dr. Öğr. Üyesi Recep Arslan tarafından ele alındı.
Antalya’da Doğa ve Medeniyet” temasıyla düzenlenen ve iki gün boyunca yedi oturumun gerçekleştirildiği kongrede; Antalya’nın Doğası ile Tarih, Arkeoloji, Sosyoloji, Turizm, Edebiyat, Coğrafya, Tarım, Sağlık, Biyoloji, Sanat konuları alanlarında uzman kişiler tarafından ele alındı.
3. Uluslararası Antalya Kongresi oturumlarının sonunda kongre katılımcılarına katılım belgesi takdim edildi.

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