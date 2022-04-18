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Autorola 7/24 online açık artırma ile araç satış hizmeti sunuyor

18.04.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Autorola Marketplace Direktörü Mehmet Tarhan: - "Amacımız, araçları yerinden hareket ettirmeden büyük bir maliyet avantajı ve zamandan tasarruf sağlayarak firmaların araçlarını en kısa sürede en iyi fiyata satmak ve firmaların bu platformla daha fazla müşteriye ulaşmalarını sağlamak"

İSTANBUL (AA) - Autorola Marketplace, satıcıların araçlarını Türkiye genelinde yüksek adetteki alıcılarına 7/24 olarak online hizmet sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de 10 yıldan beri faaliyet gösteren ve yerinde pazarlama ve tamamen online açık artırma yoluyla satış kavramını Türkiye de ilk uygulayan Autorola Marketplace, tüm OEM’ler, kiralama ve leasing firmaları, bankalar, yetkili satıcılar, finans kuruluşları, otomotiv ticareti yapan firmalar ve özel şirketlere hizmet sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Autorola Marketplace Direktörü Mehmet Tarhan, amaçlarının, araçları yerinden hareket ettirmeden büyük bir maliyet avantajı ve zamandan tasarruf sağlayarak firmaların araçlarını en kısa sürede en iyi fiyata satmak ve firmaların bu platformla daha fazla müşteriye ulaşmalarını sağlamak olduğunu belirterek, "Autorola’nın en yenilikçi pazar analizi yazılımı Indicata ile açık artırma öncesi ikinci el araçların fiyatlaması, araçlarının ilk iade alımından teslimat aşamasına kadar geçen tüm süreçlerini en gelişmiş çevrim içi sistemlerin kullanımı ve entegrasyonlar ile yönetilmesine katkıda bulunarak iş birliği içinde olduğumuz tüm firmalara 360 derece bir iş modeliyle ikinci el araç yönetimlerinde maksimum katma değer sağlamayı da hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yılda yaklaşık 30 bin aracın satışına aracılık ederek sektörün lider markası olduklarını vurgulayan Tarhan, sadece kurumsal alıcı ve satıcıları buluşturmakla kalmayıp, aynı zamanda özel şirketlere de araçlarını kolay, hızlı, takip edilebilir, binlerce profesyonel alıcıya araçlarını sunarken hiçbir zorluk yaşamadan, fiziksel bir iş yükü olmadan araçlarını en iyi fiyatlara satmalarını sağlayarak, özel şirketlerin ve otomotiv şirketlerinin kullanılmış araçlarını satmak için harcayacakları çabayı ana işlerine harcamalarına destek olduklarını belirtti.

Tarhan, şeffaf, güvenilir, raporlanabilir bir sistem üzerinden araç satışı ile firmalara denetlenebilirlik anlamında partnerlik sağlamalarının yanı sıra ikinci el motorlu kara taşıtlarının perakende ticareti kanunu çerçevesinde tüm şirketlere mevzuata uygun, yetki belgeli firmalara satışını sağlayarak firmaların kanunlar çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirdiklerini ifade etti.

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